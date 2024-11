In der U19-DFB-Nachwuchsliga zieht Borussia Dortmund weiter seine Kreise. Schalke 04 holt nur ein Remis.

In der U19-DFB-Nachwuchsliga geht die erste Phase langsam seinem Ende zu. Und da stehen in zwei Gruppen natürlich auch die Revierklubs wieder im Fokus. Allen voran in der Gruppe C. Dort musste der FC Schalke 04 am elften Spieltag einen Punktverlust hinnehmen.

Die Mannschaft von Trainer Norbert Elgert kam beim SV Meppen nicht über ein 2:2 (2:1) hinaus. Dabei hatten die Schalker schon nach 30 Minuten mit 2:0 geführt. Zunächst traf Zaid Amoussoi-Tchibara (28.), ehe S04 per Eigentor (30.) erhöhte. Aber noch vor der Pause kam Meppen zum Anschlusstreffer (42.).

Nach dem Seitenwechsel passierte lange nichts. Erst in der 70. Minute kam Meppen zum Ausgleich. Daran änderte sich bis zum Abpfiff nichts. Allerdings beendete Schalke nach einer Roten Karte das Spiel nicht vollzählig (86.).

Der königsblaue Nachwuchs rutschte auf den dritten Platz, einmal wegen des eigenen Unentschiedens, und andererseits wegen des 2:0-Siegs von Fortuna Düsseldorf gegen den MSV Duisburg. Die Fortuna steht nun hinter Borussia Dortmund auf Rang zwei.

Siege für die Revierteams in Gruppe C gab es am Samstag nicht. Denn auch Rot-Weiss Essen musste sich beim Nachwuchs von Preußen Münster geschlagen geben. RWE war mit einem 0:1 in die Pause gegangen, das die Preußen aber in den zweiten 45 Minuten noch auf 0:3 ausbauen konnten.

Den einzigen Sieg fuhr Borussia Dortmund ein. Die Mannschaft von Trainer Mike Tiullberg gewann bereits am Samstag mit 3:0 gegen das Schlusslicht TSV Meerbusch. Talent Mathis Albert sorgte per Doppelpack für die 2:0-Pausenführung (20./32.). Nach dem Seitenwechsel legte Jonas Federsen den dritten BVB-Treffer nach.

„Mit Blick auf Graz habe ich vielen Spielern Einsatzzeiten gegeben. Unter dem Strich war die Leistung in der Defensive gut. Wir haben wieder keinen Gegentreffer kassiert, hätten aber vor allem in der zweiten Halbzeit deutlich mehr Tore schießen müssen“, erklärte Tullberg vor dem Spiel in der Youth League gegen Sturm Graz am Dienstag.

Als Wermutstropfen dürfte beim BVB angesehen werden, dass William Rashidi in der ersten Halbzeit wegen einer Verletzung ausgewechselt werden musste.

In der Gruppe E hingegen thront der VfL Bochum weiter an der Spitze. Die Mannschaft von Trainer David Siebers setzte sich mit 1:0 (1:0) gegen Arminia Bielefeld durch. Im Rennen um den ersten Platz stehen der VfL und Werder Bremen derzeit punktgleich da. Nur dank des besseren Torverhältnisses haben die Bochumer die Nase vorn.