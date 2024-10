Nach dem 5:3-Sieg gegen den FSV Mainz 05 im DFB-Pokal-Achtelfinale steht nun fest, auf wen die Königsblauen in der Runde der letzten Acht treffen werden.

Die U19 des FC Schalke feierte am vergangenen Samstag (5. Oktober) im Parkstadion durch einen fulminanten 5:3-Erfolg gegen den 1. FSV Mainz 05 den Einzug ins DFB-Pokal-Viertelfinale. Ayman Gulasi (7., 34.), und Zaid Amoussou-Tchibara (27., 45., 61.) erzielten die Treffer für S04 und sorgten für ein Offensiv-Spektakel.

In der ersten Runde machte es die Mannschaft von Trainer Norbert Elgert richtig spannend. Erst im Elfmeterschießen setzten sich die Schalker Anfang September beim FC Carl Zeiss Jena durch.

Am Mittwoch (9. Oktober) loste der DFB die Paarungen für das Viertelfinale aus. Schalke bekommt es in der Runde der letzten Acht mit dem VfL Wolfsburg zu tun. Auf dem Weg ins Viertelfinale schalteten die Niedersachsen Bayer 04 Leverkusen und Eintracht Frankfurt aus.

Die Partie, die in Gelsenkirchen stattfinden wird, wurde auf den 9. November terminiert. In den anderen Duellen im Kampf um den Pokalsieg empfängt der FC Ingolstadt den SC Freiburg, Borussia Mönchengladbach trifft auf den SV Werder Bremen und der Karlsruher SC muss gegen den 1. FC Union Berlin ran.

Diese vier U19-Akteure sind auf Länderspielreise

Während der Ligabetrieb aufgrund der Länderspielpause ruht, bis es am 19. Oktober zum Revierderby der A-Junioren kommt, sind vier Spieler des FC Schalke mit ihren Nationalteams unterwegs.

Osman Turay wurde für die deutsche U17-Nationalmannschaft nominiert, die in der EM-Qualifikation gefordert sind. Am Mittwoch (9. Oktober) fuhr der DFB-Nachwuchs einen 4:0-Pflichtsieg gegen Andorra ein, Turay stand in der Startformation. Am Samstag (12. Oktober) sind die Deutschen gegen Belarus gefordert, ehe der dritte Gegner Tschechien am Dienstag (15. Oktober) folgt.

Stürmer Mamady Diawara ist mit der belgischen U18-Auswahl unterwegs. Am Donnerstag (10. Oktober) testen die Belgier gegen den Nachwuchs Saudi-Arabiens, drei Tage später stehen sich die beiden Teams erneut gegenüber. Malik Tubic wird mit dem U19-Nationalteam von Bosnien und Herzegowina für fünf Tage (7. bis 11. Oktober) in Medjugorje im Trainingslager verweilen.

Die türkische U19-Nationalmannschaft wird ihre ersten Qualifikationsspiele für die Europameisterschaft 2025 in Rumänien bestreiten. Berkay Karaca ist mit dabei. Beim klaren 7:0-Sieg gegen Gibraltar am Mittwoch (9. Oktober) absolvierte der Linksverteidiger die volle Distanz. Am Samstag (12. Oktober) steht gegen Malta das zweite Gruppenspiel auf dem Programm. Zum Abschluss trifft die Türkei auf den Gruppengastgeber Polen.