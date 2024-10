In der U17 DFB-Nachwuchsliga kann der MSV Duisburg endlich drei Punkte bejubeln, während Schalke 04 eine lange Führung nicht halten kann.

Bei den Junioren hat die Rückrunde bereits begonnen. In der U17 DFB-Nachwuchsliga geht es auf die Zielgerade im Rennen um die Teilnahme an der Liga A, nur dort kann es später noch um Playoffs und Titel gehen.

In der Gruppe H empfing der MSV Duisburg den Wuppertaler SV. Als punktloses Schlusslicht sind die Zebras am Tabellenende, der WSV spielt noch voll um die Qualifikation zur Liga A. Und so wie sich die Ausgangslage liest, gestaltete es sich zunächst auch auf dem Feld. Die Gäste aus Wuppertal traten wie ein Favorit auf und ging durch Majd Almeri (14.) und Ahmaf Hassan (18.) mit einem Doppelschlag 2:0 in Führung.

So sah zum Seitenwechsel alles nach der nächsten MSV-Pleite aus. Doch die Zebras stemmten sich gegen die Niederlage und kam zurück. Zunächst traf Hannes Krasenbrink zum 1:2, in der 65. Minute konnte Diyar Mohamed ausgleichen. Und die Duisburger konnten die Aufholjagd tatsächlich krönen. In der Nachspielzeit erzielte Dominik Kolzok den 3:2-Siegtreffer - endlich der erste Dreier für die MSV-Junioren! Für die Wuppertaler indes ein Rückschlag.

Wenig später bekam es dann Schalke 04 mit Fortuna Düsseldorf zu tun. Während S04 die Tabellenführung winkte, gingen die Gäste als Vorletzter in die Partie. Nach 45 Minuten sah es für Schalke gut aus, nach einem Treffer von Jonas Dieckmann gingen die Knappen mit einer Führung in die Pause. Bis in die Schlussphase blieb es bei der knappen Führung, nach einem Platzverweis gegen S04 kamen die Düsseldorfer Gäste durch Samir Affo (90.+4) zum Last-Minute-Ausgleich.

Auch in der Gruppe B wurde gespielt, hier machte Borussia Dortmund den nächsten Schritt in Richtung A-Liga-Teilnahme. Die BVB-Junioren trafen auf den SC Paderborn und brannten ein offensives Feuerwerk ab. Mit 7:0 zerlegte der BVB den Gast.

Diego Castel Branco und Ahmad Najdi trafen je doppelt, zudem trugen sich Marwan Omir Mirza Mirza, Tom Lasse Faust und Luke Fahrenhorst in die Torschützenliste ein. Damit bleibt der BVB auf Platz zwei Tabellenführer Hannover 96 auf den Fersen.