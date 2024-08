In den Gruppen sechs und drei der U19-Nachwuchsligen kommt der Spitzenreiter aus dem Revier.

Der VfL Bochum ist in der U19-Nachwuchsliga auch nach fünf Partien ungeschlagen. Am Sonntag gab es gegen die U19 von RW Erfurt einen 9:0 (5:0)-Kantersieg.

Damit bleibt die Mannschaft von Trainer David Siebers Spitzenreiter in der Gruppe 5 - zwei Zähler vor dem SV Werder Bremen. Gegen Erfurt konnte Luis-Raphael Pick drei Treffer erzielen.

Nicht nur deshalb war Siebers zufrieden: "Wir haben schon früh die Weichen auf Sieg stellen können. Das war eine konzentrierte Leistung. Wir waren sehr zielstrebig und stark im Positionsspiel. Das war unsere beste Leistung mit dem Ball. Wir haben uns auch früh belohnt und auch in der Höhe verdient gewonnen."

Was den Coach auch erfreute, war die Einstellung seiner Elf: "Es war gut, dass die Jungs immer auf dem Gaspedal geblieben sind und mehr wollten. Dieser Ehrgeiz macht dann Spaß. Das nehmen wir positiv mit. Erfurt hat wacker gekämpft, da muss man erst einmal die neun Tore schießen. Daher Hut ab vor dieser Leistung. Wir konnten dem ein oder anderen Spieler zudem noch mehr Minuten geben, das war auch positiv."

Während der VfL die Gruppe 5 anführt, steht der BVB an der Spitze der Gruppe 3. Nach dem 6:1 beim SV Meppen hat die Elf von Trainer Mike Tullberg alle möglichen 15 Punkte eingefahren, das bei einem Torverhältnis von 21:3.

„Die Jungs haben diese Aufgabe sehr seriös gelöst“, lobte Tullberg, der nun in einer Woche im DFB-Pokal auf Bayer Leverkusen trifft. Platz zwei in der Gruppe geht überraschend an Fortuna Düsseldorf. Die Fortuna besiegte den TSV Meerbusch mit 3:2.

Dritter ist der FC Schalke, der Rot-Weiss Essen im Derby mit 4:1 besiegen konnte. Damit hat RWE weiter nur einen Sieg nach nun fünf Partien. In der Achtergruppe macht das Platz sechs, da auch Meerbusch und der MSV Duisburg nur einen Sieg auf dem Konto haben.

Immerhin hat der MSV diesen an diesem Wochenende einfahren können. Bei Preußen Münster gab es einen 4:1-Sieg für die "Zebra"-Talente.