Der erste Spieltag in der neuen U17-DFB-Nachwuchsliga wurde absolviert. So schlugen sich die Revier-Klubs.

Die U17-DFB-Nachwuchsliga ist an diesem Wochenende gestartet. Im neuen Modus geht es zunächst in Achtergruppen darum, sich für die zwei Ligen in der Hauptrunde zu qualifizieren. In Liga A wird dann am Ende um den Titel gespielt.

Zunächst einmal müssen die Mannschaften allerdings 14 Spieltage in der Vorrunde absolvieren. In der Gruppe H kämpfen der Wuppertaler SV, Rot-Weiß Oberhausen, Borussia Mönchengladbach, der FC Schalke, Fortuna Düsseldorf, der MSV Duisburg, Rot-Weiss Essen und der VfL Bochum um die ersten drei Plätze, mit denen man sich den Einzug in die Liga A sichert.

Der VfL Bochum hätte eigentlich am Sonntag gegen Fortuna Düsseldorf spielen müssen, doch aufgrund eines tragischen Todesfalls im Fortuna-Nachwuchs wurde die Begegnung abgesagt. Am 3. September soll die Partie nachgeholt werden.

Einen Start nach Maß legte der Wuppertaler SV hin. Der Nachwuchs des kriselnden Regionalligisten feierte einen 2:0-Auswärtssieg gegen Rot-Weiß Oberhausen.

Die Partie zwischen dem FC Schalke und Borussia Mönchengladbach endete 2:2 (0:0). Dabei gaben die Königsblauen eine Zwei-Tore-Führung aus der Hand. Julien Becker (61.) und Bakir Mahmoud (72.) brachten S04 mit 2:0 in Front. Doch weil Can Armando Güner in der Schlussphase doppelt für die Fohlen traf (83., 86.), gab es keinen Sieger.

Ebenfalls unentschieden ging das Spiel zwischen dem MSV Duisburg und Rot-Weiss Essen aus. Baran Eren (15.) erzielte die Führung für RWE, Bojan Stjepanovic (45.+5) glich für die Duisburger zum 1:1-Endstand aus.

BVB teilt am ersten Spieltag die Punkte

Borussia Dortmund ist bei der Einteilung nicht in der Staffel der anderen Revier-Vereine gelandet, sondern wurde der Gruppe B zugeordnet. Dort hat es der BVB mit Preußen Münster, Hannover 96, Arminia Bielefeld, dem SC Paderborn, Werder Bremen, dem VfL Osnabrück und dem SV Meppen zu tun.

Bereits am Samstag trafen die Schwarz-Gelben zum Auftakt auf Hannover 96. Der BVB geriet dabei gegen die Niedersachsen früh in Rückstand und konnte dank Jan Luca Riedl, der in der 63. Minute das 1:1 erzielte, immerhin noch einen Zähler ergattern.