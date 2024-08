Am zweiten Spieltag der U19-DFB-Nachwuchsliga besiegte der BVB den FC Schalke im Revierderby mit 3:1 (1:1). Der MSV Duisburg bleibt weiterhin punktlos.

Zweiter Spieltag in der neuen U19-DFB-Nachwuchsliga. In der Gruppe C, in der bis auf den VfL Bochum alle großen Revierklubs einsortiert wurden, kam es zum Derby zwischen dem FC Schalke und Borussia Dortmund.

Für die Schalker war es der erste Auftritt in der neuen Spielzeit, nachdem der Saisonauftakt gegen Fortuna Düsseldorf aufgrund eines Todesfalls im Fortuna-Nachwuchs abgesagt wurde.

Im Duell der ewigen Rivalen behielten die Schwarz-Gelben am Ende mit 3:1 (1:1) die Oberhand. Damit legte die Mannschaft von Trainer Mike Tullberg einen perfekten Start hin und hat nach zwei Spielen sechs Punkte auf dem Konto.

Luca Vozar (9.) brachte die Königsblauen zunächst mit einem abgefälschten Schuss von der Strafraumkante in Führung. Die Antwort der Borussia folgte aber prompt, denn Jonas Feddersen (20.) glich wenige Minuten später zum 1:1 aus. In der Folge kamen beide Teams zu Torchancen. Die beste Gelegenheit vor der Pause hatte Nick Cherny für den BVB, dessen Abschluss aus 18 Metern von Schalkes Schlussmann Johannes Siebeking gerade noch um den Pfosten gelenkt werden konnte (36.).

Kurz nach Wiederanpfiff drehte der erst 15-Jährige Mussa Kaba die Partie (53.), als er sträflich frei per Kopf nach einem Freistoß von Cole Campbell traf. Die Dortmunder hatten das Spiel danach im Griff und das dritte Tor war nur eine Frage der Zeit. Sie ließen einige gute Chancen liegen, doch das sollte sich nicht rächen. Denn Campbell veredelte schließlich einen Konter mit einem Lupfer zum verdienten 3:1 (79.). Darauf fanden die Schalker keine Antwort mehr.

MSV macht Fehlstart perfekt

Der MSV Duisburg hatte seinen Auftakt mit einer 0:5-Niederlage gegen den SV Meppen komplett in den Sand gesetzt. Auch am zweiten Spieltag gab es eine Niederlage. Die Zebras mussten sich überraschend dem TSV Meerbusch mit 0:1 (0:1) geschlagen geben.

Am Nachmittag wird der zweite Spieltag komplettiert. In der Gruppe C trifft Rot-Weiss Essen auf den SV Meppen, zudem empfängt Preußen Münster Fortuna Düsseldorf. Auch der VfL Bochum ist im Einsatz, er ist zu Gast beim VfL Osnabrück. Beide Teams sind Teil der Gruppe E.