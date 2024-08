Der Saisonauftakt der U19 des FC Schalke 04 fällt aus. Hintergrund ist ein Todesfall beim Gegner Fortuna Düsseldorf.

Die Vorfreude bei den U19-Fußballern des FC Schalke 04 war groß - doch der Start in die neue Saison in der DFB-Nachwuchsliga muss warten. Das für Sonntag (4. August, 11 Uhr) Auswärtsspiel bei Fortuna Düsseldorf wurde abgesagt und noch nicht neu terminiert.

Der Hintergrund ist tragisch: Aufgrund eines Todesfalls in der Jugendabteilung der Düsseldorfer ruht der Trainings- und Spielbetrieb aller Nachwuchsmannschaften des Vereins vorerst. Am Mittwoch hatte die Fortuna mitgeteilt, dass ein Spieler aus der U17-Mannschaft verunglückt ist. Der erst 16-Jährige war in der Folge eines Badeunfalls ums Leben gekommen.

Auch die Gelsenkirchener trauern, in einer Mitteilung heißt es: "Der FC Schalke 04 und die Knappenschmiede sind zutiefst betroffen über den Verlust des jungen Fortuna-Talents und in Gedanken bei der gesamten Fortuna-Familie, Newtons Angehörigen und Freunden, dem Team der U17 und allen Spielern sowie Mitarbeitenden des Düsseldorfer Nachwuchsleistungszentrums."

Spielfrei bleibt die Mannschaft von Trainer Norbert Elgert am Sonntag aber nicht. Ersatzweise bestreiten die U19-Talente ein Testspiel gegen die U23 des SC Verl aus der Oberliga Westfalen. Der Anpfiff ertönt um 12 Uhr im Parkstadion und der Eintritt ist frei.

Die Saison in der DFB-Nachwuchsliga beginnt dann mit dem Revierderby gegen Borussia Dortmund. Dieses findet voraussichtlich am 10. August (11 Uhr, RS-Liveticker) in Gelsenkirchen statt. Dass die Königsblauen gewappnet sind für die Spielzeit, bewiesen sie beim 3:2-Sieg gegen Hannover 96 im letzten Testspiel. Auch bei einem international besetzten Turnier hatte sich S04 während der Vorbereitung durchgesetzt und unter anderem den VfB Stuttgart oder Hertha BSC besiegt.

In der neuen DFB-Liga tritt Schalke in der Gruppe C an. Es ist eine von acht Achtergruppen. Die drei besten Teams jeder Gruppe treffen dann in der zweiten Saisonphase aufeinander.

Schalke U19: Die Gegner in der neuen Nachwuchsliga

Borussia Dortmund

Fortuna Düsseldorf

MSV Duisburg

Rot-Weiss Essen

Preußen Münster

SV Meppen

TSV Meerbusch