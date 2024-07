Schock für Fortuna Düsseldorf - U17-Talent stirbt bei Badeunfall

Fortuna Düsseldorf trauert um einen Nachwuchsspieler. Im Alter von 16 Jahren ist er bei einem Badeunfall verunglückt.

Tragische Nachrichten von Fortuna Düsseldorf: Der Fußball-Zweitligist trauert um einen Jugendspieler. Es handelt sich um den 16-jährigen Newton Opoku-Mensah. Vereinsangaben zufolge ist er am Dienstagabend beim Baden in einem Duisburger Badesee verunglückt und später im Krankenhaus an den Folgen des Unglücks verstorben.

Der ganze Verein sei schockiert und befinde sich in tiefer Trauer, teilte die Fortuna mit. Als Konsequenz werde der Trainings- und Spielbetrieb aller Jugendmannschaften von der U9 bis zur U19 bis auf Weiteres ausgesetzt.

Ob das auch den Saisonauftakt der A-Junioren in der DFB-Nachwuchsliga am kommenden Sonntag gegen Schalke 04 betrifft, ist bisher ungewiss. Die U17 startet planmäßig eine Woche später beim VfL Bochum (11. August) in die neue Spielzeit. Unter Trainer Sinisa Suker hätte Opoku-Mensah die nächsten Schritte in seiner Entwicklung auf dem Weg zum Profi gehen sollen.

"Wir sind zutiefst geschockt und können diese Nachricht nicht fassen. Newton war ein junger Mann, der seinen Traum gelebt hat und nun viel zu früh verstorben ist", erklärt Klaus Allofs, Vorstand Sport und Kommunikation, in einer Vereinsmeldung. "Unsere Anteilnahme und unser tiefes Mitgefühl gelten der Familie und den Angehörigen von Newton, sowie allen Mannschaftskollegen und dem gesamten Team in unserem NLZ."

Der Jugendspieler war laut Augenzeugen mit Freunden am Duisburger Bertasee gewesen. Von einem Steg soll er ins Wasser gesprungen und nicht mehr aufgetaucht sein. Daraufhin wurde die Feuerwehr alamiert. Rettungstaucher konnten den Teenager schließlich im See entdecken, bergen und reanimieren. Im Krankenhaus verstarb er allerdings.

Unter einem entsprechenden Beitrag von Fortuna Düsseldorf in den sozialen Medien kondolierten zahlreiche Profivereine. "Unser aufrichtiges Beileid gilt dem gesamten Verein und den Angehörigen eures Spielers", schrieb etwa der Knappenschmiede-Account von Schalke 04.