Diesen Wert kann dem FC Schalke 04 niemand mehr nehmen. Für den BVB bleibt in der ewigen Tabelle der U19-Bundesliga West nur der zweite Platz.

Für die U19 des FC Schalke 04 beginnt mit dem Auswärtsspiel bei Fortuna Düsseldorf am 4.August das Abenteuer DFB-Nachwuchsliga. Dass die Königsblauen sich schon in einer guten Frühform befinden, haben sie am Wochenende bei international besetzten Turnier in Schwäbisch Hall unter Beweis gestellt, als sie im Finale mit einem 2:1 gegen den VfB Stuttgart den Titel holten.

Nun also die DFB-Nachwuchsliga. Der DFB hat diese neue Form des Wettbewerbs für die besten U19- und U17-Mannschaften Deutschlands zu dieser Saison eingeführt, um die Nachwuchsförderung auf ein neues Niveau zu heben. Vor dem Start lohnt aber noch mal ein Blick zurück auf die A-Junioren-Bundesliga, die es zuvor gab.

Und dieser Blick fällt für die U19 der Knappen überaus positiv aus. Denn in 21 Spielzeiten holten die Schalker die meisten Punkte von allen Mannschaften und belegen damit in der ewigen Rangliste auf den ersten Platz. In 519 Spielen holten die Mannschaften der Knappenschmiede 1113 Punkte. Sie schafften 339 Siege, dazu gab es 96 Unentschieden und nur 84 Niederlagen.

Das Torverhältnis lautete bei 1228 zu 481 zugunsten der Königsblauen. Damit liegen die Schalker unter den insgesamt 114 Mannschaften, die in dieser Zeit jemals in der dreigeteilten A-Junioren Bundesliga gespielt haben, ganz vorne. Dreimal in den 21 Jahren gewann S04 zudem die Deutsche Meisterschaft: 2006, 2012 und 2015.

Auf dem zweiten Platz folgt der ewige Rivale Borussia Dortmund. Der BVB holte in 522 Spielen 1031 Punkte, gewann allerdings fünmal die Deutsche Meisterschaft und war in den vergangenen Jahren das dominierende Team im Westen.

Erst danach kommen mit Hertha BSC Berlin und dem VfL Wolfsburg zwei Mannschaften, die nicht aus der West-Staffel stammen. Der FC Bayern München liegt in der Tabelle nur auf dem siebten Platz. Der VfL Bochum belegt immerhin den zehnten Platz, der MSV Duisburg liegt auf Rang 25, Rot-Weiss Essen auf dem 32. Platz, RWO auf Platz 40. Vor der Junioren-Bundesliga wurde der Wettbewerb übrigens ebenfalls bundesweit dreigleisig in Regionalligen ausgespielt.

Schalkes Konstante in all den Jahren hieß Norbert Elgert. Der 67-jährige Erfolgstrainer stand während der gesamten 21-jährigen Ära der A-Junioren-Bundesliga in Gelsenkirchen an der Seitenlinie. In dieser Zeit formte Elgert Stars wie Manuel Neuer, Benedikt Höwedes, Mesut Özil, Julian Draxler, Leroy Sané, Joel Matip, Sead Kolasinac, Weston McKennie oder zuletzt Keke Topp und Assan Ouedraogo.

Elgert galt als Befürworter der Beibehaltung der Junioren-Bundesligen, sah auch gerade in den Spielen gegen die Mannschaften aus den kleineren Vereinen einen Mehrwert.