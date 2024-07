Die U19 des FC Schalke 04 befindet sich in beeindruckender Frühform. Sie gewann am Wochenende ein hochklassig besetztes Turnier in Schwäbisch Hall.

Zwei Wochen vor dem Saisonstart befindet sich die U19 des FC Schalke 04 bereits in einer tollen Verfassung. Am Wochenende spielte das neu formierte Team von Trainer Norbert Elgert ein hochklassig besetztes Turnier in Schwäbisch-Hall. Und gewann dieses.

Im Finale des Sparkassen-Bundesligacups am Sonntag setzten sich die Königsblauen mit 2:1 gegen VfB Stuttgart durch. Im Halbfinale wurde zuvor der FC St. Pauli mit 1:0 geschlagen. Das bedeutete den Einzug ins Endspiel.

Die Knappen blieben im gesamten Turnier, bei dem auch die U18 des FC Liverpool, aber auch Eintracht Frankfurt, die TSG Hoffenheim und Hertha BSC dabei waren, ohne Niederlage. In der Vorrunde kam Schalke am Freitag zu einem 3:0-Sieg gegen Hertha. Danach trennten sich die beiden wohl besten Teams - S04 und der VfB Stuttgart - am Samstag 3:3 und zum Ende der Vorrunde besiegten die Königsblauen den Ausrichter Sportfreunde Schwäbisch Hall mit 9:0.

Damit scheinen die Schalker für das erste Spiel in der neu geschaffenen DFB-Nachwuchsliga am August bei Fortuna Düsseldorf gut gerüstet. Bereits eine knappe Woche später kommt es übrigens im Parkstadion zum Derby gegen den BVB (10. August), bevor es zu Preußen Münster geht. Die weiteren Gegner in der Gruppe C lauten: SV Meppen, Rot-Weiss Essen, MSV Duisburg und TSV Meerbusch. Die Rückrunde beginnt bereits Ende September.

Schalke hatte seine Mannschaft vor dieser Saison mit sieben externen Neuzugängen aufgepeppt. Neben dem türkischen U-Nationalspieler Ayman Gulasi aus Kanada kommt mit Mamady Diawara vom FC Brügge ein zweiter Spieler aus dem Ausland. Malik Tubic, Tim Pfeiffer (beide Hoffenheim), Noel Westenberger (Rot-Weiß Oberhausen), Claudio Bettoni Katunda (Paderborn), Mika Wallentowitz (Werder Bremen) wechselten von deutschen Klubs nach Gelsenkirchen.