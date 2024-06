Der DFB hat die U19-Nachwuchsliga-Gruppen offiziell bekanntgegeben. Auch die U17-Konstellationen stehen fest.

Im August starten zwei neue Wettbewerbe im deutschen Fußball: Die U19- und die U17-DFB-Nachwuchsliga. Sie lösen die A-Junioren-Bundesliga und B-Junioren-Bundesliga ab und sollen eine verbesserte Nachwuchsförderung zur Folge haben.

Beide Ligen sind in jeweils zwei Saisonphasen aufgeteilt, eine Vor- und eine Hauptrunde. Es nehmen in beiden Altersstufen jeweils 64 Mannschaften teil. Darunter sind jeweils 58 Vereine mit Leistungszentren (LZ), die auch für die Folgespielzeiten qualifiziert sind, und acht Vereine ohne Leistungszentrum.

Für die Vorrunde der Saison 2024/2025 teilt die DFB-Spielleitung alle Mannschaften in acht regionale Gruppen mit je acht Mannschaften ein. Die Grenzen der Landes- und Regionalverbände spielen dabei keine Rolle. Stattdessen achtet die DFB-Spielleitung auf sportlich ausgeglichene Gruppen, möglichst geringe Fahrstrecken und die Zuteilung von maximal zwei Amateurvereinen je Gruppe.

Grundlage für die leistungsgerechte Einteilung ist die Fünfjahreswertung der Junioren-Bundesligen beziehungsweise zukünftig DFB-Nachwuchsligen. Demzufolge landete Platz eins bis 15 in Lostopf eins, Platz 16 bis 30 in Lostopf zwei und alle Teams ab Platz 31 in Lostopf drei.

Jedes Team spielt in der Vorrunde 14 Spiele. Für die Teams von Platz eins bis drei der Vorrundengruppentabelle geht es in der Hauptrunde in Liga A mit insgesamt 24 Teams weiter. Die Plätze vier bis acht jeder Gruppe spielen die zweite Saisonhälfte in Liga B. Zu diesen 40 Teams stoßen zudem die Aufsteiger aus den zweithöchsten U 19- und U 17-Ligen.

Gruppe A

1. FC Heidenheim, 1. FC Saarbrücken, SC Freiburg, SV Elversberg, SV Sandhausen, Stuttgarter Kickers, TSG 1899 Hoffenheim, VfB Stuttgart

Gruppe B

1. FC Magdeburg, 1. FC Union Berlin, Hansa Rostock, FC St. Pauli, Hamburger SV, Holstein Kiel, VfL Wolfsburg, Berliner AK

Gruppe C

Borussia Dortmund, FC Schalke 04, Fortuna Düsseldorf, MSV Duisburg, Rot-Weiss Essen, SV Meppen, TSV Meerbusch, Preußen Münster

Gruppe D

1. FC Nürnberg, 1. FSV Mainz 05, Eintracht Frankfurt, FSV Frankfurt, Karlsruher SC, Kickers Offenbach, SV Darmstadt 98, TSV Schott Mainz

Gruppe E

Arminia Bielefeld, Eintracht Braunschweig, FC Rot-Weiß Erfurt, Hannover 96, SC Paderborn 07, VfL Bochum, VfL Osnabrück, Werder Bremen

Gruppe F

1. FC Kaiserslautern, 1. FC Köln, Bayer 04 Leverkusen, Borussia Mönchengladbach, FC Viktoria Köln, SV Wehen Wiesbaden, Alemannia Aachen, FC Hennef

Gruppe G

FC Augsburg, FC Bayern München, FC Ingolstadt 04, SpVgg Greuther Fürth, SpVgg Unterhaching, SSV Jahn Regensburg, SSV Ulm 1846, TSV 1860 München

Gruppe H

Chemnitzer FC, FC Carl Zeiss Jena, Energie Cottbus, FC Erzgebirge Aue, Hallescher FC, Hertha BSC, RB Leipzig, Dynamo Dresden