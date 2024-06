Das Team von Trainer Siebers spielte in den Niederlanden gegen Ajax Amsterdam und Bayer Leverkusen. Siegtor als guter Abschluss eines lohnenden Tages.

Weiterhin wissen die Verantwortlichen und Spieler des VfL Bochum nicht, auf welche Teams sie in der nächsten Saison in der neu strukturierten DFB-U19-Nachwuchsliga in der Vorrunde treffen werden. Der DFB hat die Gruppeneinteilung noch nicht bekannt gegeben.

Möglich ist, dass es unter anderem Bayer Leverkusen sein wird. Die Vorrundengruppen sollen unter regionalen Gesichtspunkten zusammengestellt werden. Am Samstag trafen die Bochumer in der Vorbereitung nun bereits auf Leverkusen. Das aber nicht in Bochum oder Leverkusen, sondern in Amsterdam.

Die Bochumer U19 machte sich am Samstag auf den Weg in die Niederlande, spielte dort ein Dreierturnier mit den U19-Teams von Ajax Amsterdam und Leverkusen. Die Spiele gingen über jeweils 2 mal 25. Am Ende der drei Spiele hatte Ajax gegen Bochum und Leverkusen jeweils mit 2:0 gewonnen, Bochum setzte sich mit 1:0 gegen Leverkusen durch.

Luis Pick macht nach Vorarbeit von Keumo das 1:0 für den VfL Bochum „Wir hatten in beiden Spielen eine gute und eine weniger gute Halbzeit“, sagte VfL-Trainer David Siebers. „Gegen Ajax haben eine gute erste Hälfte gespielt, die zweite Hälfte ging dann aber klar an Ajax.“ Mit einem Doppelschlag in den Spielminuten 39 und 41 stellte Ajax dann auf Sieg.

Gegen Leverkusen war es umgekehrt. Da war Siebers mit dem ersten Durchgang nicht zufrieden, mit dem zweiten dann schon. „Im ersten Abschnitt hat uns die nötige Aggressivität gefehlt. Die zweite Hälfte war dann richtig gut.“ Sie wurde aus Sicht von Siebers dann durch das 1:0 von Luis Pick gekrönt wurde. „Darnell Keumo hat sich über die rechte Seite durchgesetzt und geflankt. Luis Pick hat sich dann in der Luft gegen den Leverkusener Torwart und einen Innenverteidiger durchgesetzt und per Kopf getroffen.“

Im nächsten Test geht es für den VfL Bochum gegen Bielefeld In Summe war Siebers mit dem Tag und dem Turnier zufrieden. „Es hat sich kein Spieler verletzt, jeder hat mindestens 50 Minuten gespielt. Aber wir haben gesehen, dass wir auf diesem Niveau noch viel Arbeit vor uns haben.“

Weiter geht es mit den Testspielen am kommenden Samstag, 29. Juni, mit der Partie gegen die U19 von Arminia Bielefeld (11 Uhr, Hiltroper Straße 240).