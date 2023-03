Junioren-Sonderspielrunden: Alle West-Bundesligisten dabei außer Schalke - das ist der Grund

Ende des Monats starten die Sonderspielrunden der A- und B-Junioren. Außer Schalke 04 sind alle West-Teams dabei. So begründet S04.

Der Ärger war groß, als der Deutsche Fußball-Bund (DFB) den Spielmodus für die gerade abgeschlossene Spielzeit in den Junioren-Bundesligen präsentierte.

Aufgrund von Corona wurde erneut nur eine Einfachrunde angesetzt. Im Westen ging die Saison am vergangenen Wochenende nach nur 15 Spieltagen zu Ende. Die wenigen Partien würden der Entwicklung der Spieler schaden, lautete die Kritik vieler Trainer und Verantwortlicher.

Der DFB reagierte und initiierte einen zusätzlichen Wettbewerb: Die sogenannten Sonderspielrunden sollen den Top-Talenten im U17- und U19-Bereich weitere Spielpraxis ermöglichen. Der Startschuss fällt bei den A-Junioren am 26. März, am 2. April geht es bei den B-Junioren los. Die Teilnahme ist freiwillig, aus den West-Staffeln der Bundesligen haben aber alle Klubs mindestens einen Jahrgang angemeldet - außer der FC Schalke 04.

Das sei eine gemeinsame Entscheidung des Knappenschmiede-Chefs Mathias Schober sowie der beiden Trainer Norbert Elgert (U19) und Onur Cinel (U17) gewesen, teilte der Revierklub auf RS-Nachfrage mit und begründete: "Bereits im Vorfeld der Saison 2022/2023 waren wir als Vertreter der Knappenschmiede nicht glücklich über die Entscheidung, erneut nur eine Einfachrunde in den Junioren-Bundesligen auszutragen."

Während abgesehen von Schalke alle Teams aus der U19-Bundesliga West teilnehmen, verzichteten in der U17 auch Rot-Weiss Essen und der MSV Duisburg.

Weiter heißt es: "Darüber hinaus geht aus der geplanten Sonderrunde kein Gewinner hervor und stellt somit keinen Wettbewerb im klassischen Sinne dar."

Die U17 wäre ohnehin erst später in die Sonderspielrunde eingestiegen. Als Meister der Bundesliga-West kämpft sie in den kommenden Wochen in der Endrunde um die Verteidigung der deutschen Meisterschaft. Die U19 verpasste die Endrunde haarscharf, hat aber noch Titelchancen im DFB- und Westfalenpokal.

Die dann anstehende pflichtspielfreie Zeit wollen die Schalker für Testpartien nutzen, die eigenständig geplant werden. "Dabei profitieren die zwei Teams von der geografischen Nähe zu den Niederlanden und Belgien, um internationale Partien zu vereinbaren oder um gegen Seniorenmannschaften aus der Region zu testen."