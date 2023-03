U19 und U17: Endrunden-Spiele zeitgenau angesetzt

Seit dem Wochenende stehen die Endrunden-Teilnehmer um die deutsche Meisterschaft in der U19 und U17 fest. Nun folgte die zeitgenaue Terminierung der Partien.

In den West-Staffeln der U19- und U17-Bundeligen blieb es bis zum Schluss spannend - erst im Saisonfinale am vergangenen Wochenende fielen die letzten Entscheidungen.

Seitdem ist klar: Bei den A-Junioren folgt der 1. FC Köln dem westdeutschen Meister Borussia Dortmund in die Endrunde, Schalke verpasste die Qualifikation für die deutsche Meisterschaft knapp.

Dafür konnten die B-Junioren von S04 die westdeutsche Meisterschaft schon vorzeitig feiern. Als zweites Team aus NRW löste Arminia Bielefeld ein Ticket für die Endrunde - das ist durchaus als Sensation zu betrachten.

An diesem Montag folgte die zeitgenauen Ansetzungen der Halbfinal-Partien seitens des Deutschen Fußball-Bundes (DFB). In der U19 eröffnet der 1. FC Köln das Halbfinale mit einem Gastspiel beim Süd/Südwest-Meister Mainz 05. Gespielt wird am Ostersonntag, 9. April, um 11 Uhr.

Tags darauf (10. April) um 11 Uhr steigt dann der BVB ein. Die Dortmunder müssen zum Nord/Nordost-Titelträger Hertha BSC. Eine knappe Woche später stehen die Rückspiele an. Köln hat Mainz am Freitag, 14. April, um 16 Uhr zu Gast. Der BVB empfängt Hertha am Samstag, 15. April, um 11 Uhr.

Das Finale ist für Sonntag, 23. April (11 Uhr), angesetzt. Der Sieger des Duells zwischen Köln und Mainz hat Heimrecht. Sollte der BVB ins Endspiel einziehen und zugleich das Halbfinale in der Youth League erreichen, würde das Finale auf das Wochenende um den 6. und 7. Mai (11 Uhr) verschoben werden.

Früher beginnt die Endrunde um die U17-Meisterschaft. Hier steigt im Halbfinale ein reines Westduell, was Schalkes Trainer Onur Cinel bereits kritisierte.

Am Samstag, 1. April, um 11 Uhr gastieren die Königsblauen bei Arminia Bielefeld. Das Rückspiel steigt am Ostermontag, 10. April (15.30 Uhr). Im zweiten Halbfinale trifft die TSG Hoffenheim auf den VfL Wolfsburg. Die Partien finden am Sonntag, 2. April (11 Uhr), und ebenfalls am Ostermontag (10. April, 13.15 Uhr) statt. Für Sonntag, 16. April, ist das Endspiel geplant. Der Anpfiff ist um 11 Uhr, der Sieger der Partie Schalke gegen Bielefeld hat Heimrecht.