Schalke U17: Trainer Onur Cinel kritisiert den Endrunden-Modus - "Nicht optimal"

Die U17 des FC Schalke 04 hat die Endrunde um die Deutsche Meisterschaft erreicht. Der Gegner ist wieder ein Team aus dem Westen. Trainer Onur Cinel findet das nicht optimal.

Die U17 des FC Schalke 04 hat zum zweiten Mal hintereinander den Einzug in die Endrunde um die Deutsche Meisterschaft geschafft. Das hat es in der langen Historie von S04 noch nie gegeben. [url=Trainer Onur Cinel kritisiert den Endrunden-Modus: "Nicht optimal"]Entsprechend stolz ist Schalkes Trainer Onur Cinel auf sein Team[/url].

Aber wer kommt als Gegner im Halbfinale in Betracht? Da hat Cinel leider eine nicht so schöne Nachricht an sein Team. Denn es steht schon fest, gegen wen die Königsblauen im Halbfinale antreten werden. Also zumindest, aus welcher Staffel der Gegner kommt. Das ist bereits vom DFB ausgelost worden. Und das wird wieder ein Gegner sein, der aus der B-Junioren Bundesliga West kommt. Also ein Gegner, gegen den die Mannschaft in der Meisterschaft bereits gespielt hat.

Im Moment hat da Arminia Bielefeld als Tabellenzweiter die besten Karten. Aber zwei Spieltage vor Schluss haben auch der BVB (drei Punkte Rückstand und die bessere Tordifferenz) sowie Bayer Leverkusen und Borussia Mönchengladbach mit jeweils vier Zählern Rückstand die Chance auf eine Teilnahme an der Endrunde.

Wie im vergangenen Jahr, als die Knappen im Halbfinale gegen Fortuna Düsseldorf gewannen, wird es also wieder nichts mit einer weiten Auswärtsfahrt, einem unbekannten Gegner oder einer neuen Erfahrung.

Das findet auch Cinel nicht so toll. „Optimal ist das nicht“, sagt der U17-Trainer. „Aus meiner Sicht hätte eine Mannschaft, die am Halbfinale teilnimmt, es sich irgendwo auch verdient, mal einen anderen Gegner kennenzulernen oder eine weite Auswärtsfahrt zu unternehmen. Das haben wir nun nicht. Das ist sehr schade.“ In diesen Genuss kommen im Halbfinale nun nur die beiden anderen Halbfinalteilnehmer.

So ein bisschen ist da die Bundesliga West auch ein Opfer der eigenen Stärke. Denn die vier Endrunden-Teilnehmer setzen sich aus den drei Ersten der Staffeln West, Nord/Nordost und Süd/Südwest zusammen. Nach einem bestimmten Koeffizienten darf dazu die erfolgreichste Liga der letzten drei Jahre den vierten Teilnehmer stellen.

Dort führt der Westen derzeit mit zehn Punkten vor Süd/Südwest mit acht Punkten und Nord/Nordost mit fünf Punkten. Für den Deutschen Meister werden jeweils drei Punkte, für die Endspielteilnahme zwei Punkte und für die beiden unterlegenen Halbfinalisten jeweils ein Punkt vergeben. Bei der Staffel, die zwei Teams stellt, zählt nur das bessere Team. Schalke hat also im vergangenen Jahr drei Punkte für den Westen geholt.

Ein Ansatz könnte sein, dass man künftig bei der Auslosung die Teams derjenigen Liga, die zwei Teilnehmer stellt, in unterschiedliche Lostöpfe packt. „Wir nehmen es zwar, wie es kommt, weil wir es auch nicht beeinflussen können. Aber der Ansatz wäre nicht schlecht“, findet Cinel. Doch dafür müsste der DFB zunächst seinen Modus anpassen.

Im Norden ist der VfL Wolfsburg übrigens bereits für die Endrunde qualifiziert. Im Süden kommen noch der FC Bayern München, die TSG Hoffenheim und der VfB Stuttgart in Frage.