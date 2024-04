Sportlich läuft es bei Fortuna Düsseldorf in der 2. Bundesliga mehr als rund. Nun gibt es auch noch positive Nachrichten zum Personal vor dem Spiel auf Schalke.

Sechs Ligasiege in Folge, Platz drei und die Relegation zum greifen nah: Es läuft mehr als nur rund bei Fortuna Düsseldorf. Vor dem möglicherweise vorentscheidenden Duell auf Schalke - verliert der HSV am Samstagmittag in Braunschweig und die Fortuna schlägt S04 am Abend wäre die Relegation mit neun Punkten Vorsprung und dem deutlich besseren Torverhältnis quasi sicher - gibt es neben all den sportlich guten Nachrichten auch personell frohe Botschaften für Daniel Thioune.

Denn der Coach kann wieder auf seinen Leistungsträger im Mittelfeld setzen. Ao Tanaka hat sich von einer Blinddarm-OP, die ihn vier Spiele - darunter das Pokal-Halbfinale in Leverkusen (0:4) - zum Zuschauen zwang, erholt. Zuvor hatte der japanische Nationalspieler einen absoluten Stammplatz innegehabt und wettbewerbsübergreifend lediglich ein Spiel auf der Bank gesessen (insgesamt 30 Einsätze, sieben Vorlagen, vier Assists).

"Das sah im Training dann auch direkt gut aus, und es wird auch in den kommenden Tage gut aussehen. Deshalb wird Ao am Wochenende mit nach Gelsenkirchen fahren", erklärte Thioune gegenüber der "Rheinischen Post". Fraglich ist allerdings, ob Tanaka gleich wieder in die Startelf rückt - dort glänzte schließlich zuletzt auch sein Vertreter Shinta Appelkamp. "Ao ist in einer Top-Verfassung gegangen und wurde von Shinta ersetzt, der sich gerade in einer Top-Verfassung befindet", freute sich Thioune und erklärte: "Ich kann nichts falsch machen, egal, in welcher Konstellation wir am Samstag spielen."

Eigengewächs Iyoha bleibt Fortuna treu

Für eine weitere positive Nachricht sorgte am Donnerstag Emmanuel Iyoha. Der Linksverteidiger, der bereits 2011 in die Fortuna-Jugend wechselte und den Verein zwischenzeitlich für drei Leihen nach Osnabrück, Aue und Kiel verließ, hat seinen auslaufenden Vertrag verlängert.

"Emmanuel Iyoha hat sich sportlich sehr gut entwickelt und ist nicht nur aufgrund seiner Vielseitigkeit ein wertvoller Bestandteil unseres Kaders. Er stammt aus der eigenen Jugend und ist damit eine Identifikationsfigur für alle Fortunen", lobte Sportvorstand Klaus Allofs den Mann, der in dieser Saison immer auf dem Rasen stand, wenn er fit war. In 26 Einsätzen gelang ihm ein Treffer.

Iyoha selbst bezeichnete es als "etwas ganz Besonderes", seine Geburtsstadt auch über den Sommer hinaus weiter "repräsentieren zu dürfen" und erklärte: "Meine Familie, meine Freunde sind hier, ich fühle mich einfach rundum wohl. Und auch in dieser Mannschaft macht es unwahrscheinlich viel Spaß. In bin jetzt in einem Alter, in dem ich auch sehr gerne Verantwortung übernehme." Zur Vertragslaufzeit machten die Düsseldorfer wie üblich keine Angabe.