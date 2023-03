Schalke U19: "Nur" Platz drei, Endrunde verpasst - das sagt Norbert Elgert

Die U19 des FC Schalke 04 hat am letzten Spieltag der U19-Bundesliga West eine spektakuläre Aufholjagd bei Borussia Mönchengladbach abgeliefert.

Am letzten Spieltag der U19-Bundesliga West brauchte der FC Schalke 04 mindestens einen Punkt bei Borussia Mönchengladbach, um noch Chancen auf die Endrunde der deutschen Meisterschaft zu haben.

Vorrausetzung wäre gewesen, dass der 1. FC Köln Punkte beim VfB Hilden liegen lässt. In einem furiosen Spiel erledigten die Schalker ihre Hausaufgaben. Am Ende stand es 4:3 für die Gelsenkirchener, doch die Endrunde wurde verpasst. Der 1. FC Köln siegte zeitgleich souverän mit 5:0.

Zu Beginn des Spiels sah es danach aus, als würden die Schalker schon früh alle Gedanken an die Endrunde ad acta legen können. Die Mannschaft von Norbert Elgert startete stürmisch in die Partie und wurde in der Defensive fahrig.

Shio Fukuda nutzte in der dritten Minute einen Fehler von Taylan Bulut eiskalt aus und brachte die Gastgeber in Führung. Zehn Minuten später erhöhte Michael Nduka auf 2:0. Nach einer guten halben Stunde wehrte Torwart Faaris Yusufu einen Schuss nicht ausreichend ab. Fukuda war erneut zur Stelle und sorgte früh für klare Verhältnisse.

Schalke: Yusufu – Anubodem, Becker, Barthel, Bulut, Gyamfi – Hansen, Hadzha (90. Likaj), Meisel (46. Osmani), Lanfer – Topp (86. Kojic) Yusufu – Anubodem, Becker, Barthel, Bulut, Gyamfi – Hansen, Hadzha (90. Likaj), Meisel (46. Osmani), Lanfer – Topp (86. Kojic) Gladbach: Wirth – Walde (46. Scheibner), Uwakhonye, Digberekou (82. Francis), Reitz – Nduka (82. Nappi), Arndt (86. Hülsenbusch), Gerhardt, Adedeij, Borges Sanches (46. Moustafa) – Fukuda Tore: 1:0 Fukuda (2.), 2:0 Nduka (13.), 3:0 Fukuda (32.), 3:1 Topp (38.), 3:2 Hansen (41.), 3:3 Topp (61.), 3:4 Hadzha (76.) Schiedsrichter: Furkan Vardar Zuschauer: 250

"Das kannst du nicht erklären. Wir gehen im Grunde genommen mit einem 0:1 ins Spiel und das ist natürlich nicht der Plan gewesen. In der ersten halben Stunde waren wir gar nicht da. Wir waren hinten überhaupt nicht gut sortiert und sind nicht in die Zweikämpfe reingekommen", sagte Schalke-U19-Trainer Elgert nach dem Spiel.

Noch vor der Halbzeit schaffte es S04, sich zu berappeln. Keke Topp erzielte mit dem zweiten Schalker Torschuss in der 38. Minute den Anschlusstreffer. Mattes Hansen köpfte drei Minuten später nach einer Ecke das 2:3. "Wir haben auf 5-3-2 umgestellt und das Spiel mit der Zeit immer besser in den Griff bekommen", erklärte Elgert.

Mit fünf Toren ging es in die Kabinen. Schalke startete erneut wuchtig in den zweiten Durchgang, Gladbach verlor etwas die Struktur aus der ersten Hälfte. Das Spiel wurde phasenweise nickelig, Topp wusste einen Freistoß aus zentraler Position vor dem Strafraum zu nutzen. Der erste Ball landete in der Mauer, den Nachschuss konnte Gladbach-Torwart Linus Wirth nicht parieren. Ausgleich!

Gladbachs Trainer Alexander Ende sagte: "In der ersten Halbzeit haben wir bis zum 3:1 eine blitzsaubere Partie gemacht. Du kannst nicht in jedem Spiel erwarten, gerade gegen solche Gegner, dass du vier, fünf Tore schießt. So eine Führung darfst du niemals mehr hergeben."

In der 76. Minute drehte Nedzhib Hadzha das Spiel komplett auf den Kopf und traf nach einem Angriff über die rechte Seite zum 4:3 für die Gäste.

"Am Ende steht eine Niederlage. Das ist dann wieder bitter, obwohl Phasen des Spiels von uns richtig gut und dominant waren. Bei Schalke war gefühlt jedes dicke Ding drin und wir selbst vergeigen auch noch die eine oder andere Chance", zeigte sich Ende enttäuscht.

Elgert war trotz der verpassten Endrunde zufrieden mit seiner Mannschaft: "Nach einem 0:3 hier 4:3 zu gewinnen, diese Mannschaft in die Knie zu zwingen, war überragend. Wir spielen eine top Saison. Mit dem BVB und Köln haben wir zwei bärenstarke Konkurrenten, da kann man nur gratulieren."

Für die Schalker ist die Saison noch nicht vorbei. Am kommenden Mittwoch (15. März, 18.30 Uhr) ist Schalke im Westfalenpokal bei der SpVgg Vreden zu Gast, bevor Anfang April das DFB-Pokal-Halbfinale gegen den FSV Mainz 05 ansteht.