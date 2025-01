Das Aufstiegsrennen der niederländischen zweiten Liga ist eng. Der FC Emmen hat einen Rückschlag erlitten, woran auch die doppelte Premiere eines Ex-Duisburgers nichts änderte.

Immer mal wieder war der FC Emmen in der Eredivisie zu Gast - und will dort auch wieder hin. Der Weg ins niederländische Oberhaus ist jedoch steinig. Derzeit ist Emmen Neunter - einen Platz und einen Punkt hinter den Playoff-Rängen.

Auch das 1:2 gegen den FC Eindhoven am Wochenende war nicht förderlich für die Mission Wiederaufstieg. Aber immerhin ein ehemaliger MSV-Spieler konnte der Partie etwas Positives abgewinnen.

Alaa Bakir durfte nämlich, zwei Spiele nach seinem ersten Einsatz für den FC Emmen, erstmals von Beginn an ran. Und es dauerte keine drei Minuten, da hatte er das Vertrauen von Trainer Robin Peter schon zurückgezahlt.

Einen langen Ball aus dem Halbfeld pflückte das ehemalige Zebra halbrechts im Strafraum elegant runter und versenkte die Kugel passgenau im linken Eck.

Hugo Deenen (61.) und Rangelo Janga (76.) vermiesten Bakir jedoch noch das perfekte Startelfdebüt und machten Eindhovens Auswärtssieg klar. Die Gäste sind dadurch bis auf drei Zähler an den FC Emmen herangerückt und belegen Tabellenplatz zwölf.

Bakir kam über den BVB zum MSV Duisburg

Alaa bakir ist gebürtiger Münsteraner mit jordanischer Staatsbürgerschaft und wurde zunächst in der Jugend des TSV Handorf ausgebildet. Im Winter 2013 wagte er dann den Schritt zu Borussia Dortmund.

Bis 2020 durchlief er dort sämtliche Jugendmannschaften, kämpfte sich über die U17 und die U19 bis in die zweite Mannschaft. Für die lief er 40-mal in der Regionalliga West auf, erzielte vier Tore und gab zwölf Vorlagen. Am Ende der Saison 2020/21 stieg der BVB II in die 3. Liga auf.

Auch für Bakir ging es in die 3. Liga - aber zum MSV Duisburg. Für die Zebras absolvierte er in drei Jahren 61 Drittligaspiele, gab sechs Tore und acht Vorlagen. Allerdings bremsten ihn immer wieder Verletzungen aus. Allein ein Meniskusriss in der Saison 2022/23 kosteten ihn 16 Spiele.

Jetzt will Bakir in Emmen wieder angreifen. Nach aktuellem Stand mit Erfolg. Weiter geht es am Freitag, 24. Januar, 20 Uhr bei de Graafschap - einem direkten Konkurrenten.