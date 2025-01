Bryan Lasme läuft in der Rückrunde in Zürich auf. Das erste Spiel der Schalke-Leihgabe verlief vielversprechend.

Der Plan hinter der Ausleihe von Bryan Lasme ist klar: Der Angreifer von Schalke 04 soll bei Grasshopper Club Zürich Spielpraxis sammeln und sich ins Schaufenster stellen. Entweder für eine Zukunft bei den Königsblauen oder für einen festen Transfer, der frische Einnahmen in die Vereinskasse spült.

Zumindest der Start des 26-Jährigen in der Schweiz lief verheißungsvoll. Am Samstagabend debütierte Lasme im Auswärtsspiel beim FC Sion. Den Zürichern gelang ein Achtungserfolg, sie gewannen mit 1:0 - und Lasme war daran maßgeblich beteiligt.

Der pfeilschnelle Stürmer kam zur zweiten Halbzeit in die Partie. Er bereitete den Siegtreffer durch Tomas Veron Lupi (64.) per Steilpass vor. Um Haaresbreite wäre Lasme auch noch selbst erfolgreich gewesen. Am gegnerischen Strafraum erhielt er den Ball, ließ den ersten Gegenspieler stehen, tunnelte einen zweiten und tauchte frei vor dem Sion-Torhüter auf. Der konnte Lasmes wuchtigen Abschluss noch an die Latte lenken und damit den Traum-Einstand der Schalker Leihgabe vereiteln.

Trotzdem deutete Lasme an, dass er "GC" helfen kann. "Mit seiner Grösse und Schnelligkeit bringt er zusätzliche Flexibilität in unseren Angriff. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ihm", sagte Sportchef Stephan Schwarz, als der Verein den Angreifer unter der Woche vorstellte.





Der Traditionsklub steckt im Abstiegskampf. Seit der deutsche Trainer Thomas Oral Ende November kam, geht es wieder bergauf. Gegen Sion gab es den zweiten Sieg in Serie und das fünfte Spiel ohne Niederlage. Selbstverständlich war das nicht, zumal die Züricher ab der vierten Minute in Unterzahl agieren mussten. Saulo Decarli, der von 2019 bis 2022 beim VfL Bochum unter Vertrag stand, hatte früh Rot gesehen.

Mit einem Mann weniger - und auch dank Bryan Lasme - gelang dem Grasshopper Club aber die Überraschung. Neben dem Offensivmann kam mit Lino Tempelmann ein weiterer Leihspieler am Samstag zum Einsatz. Für den Mittelfeldmann gab es mit Eintracht Braunschweig das schnelle Wiedersehen mit Schalke (0:0).

Der ebenfalls nach Braunschweig verliehen Torhüter Ron-Thorben Hoffmann durfte aufgrund einer Klausel nicht auflaufen. Henning Matriciani trifft am Sonntagabend mit Waldhof Mannheim auf den FC Ingolstadt (19.30 Uhr). Paul Pöpperl gehört beim Auswärtsspiel von Viktoria Köln (hier geht es zum Liveticker) nicht zur Startelf. Emmanuel Gyamfi spielte in der zweiten niederländischen Liga mit VVV-Venlo über 90 Minuten und gewann 1:0 gegen Telstar.