Schalke hat schon einige große Talente hervorgebracht. Im Mittelfeld gab es zuletzt immer wieder Kandidaten - von denen einer mittlerweile in den Niederlanden spielt.

Can Bozdogan galt beim FC Schalke 04 als ein Versprechen im zentralen Mittelfeld. Erfüllt hat sich das nicht. Mittlerweile spielt er beim niederländischen Erstligisten FC Utrecht.

Und der Klub ist erfolgreich. Zur Winterpause steht Platz drei zu Buche - ein hervorragender Zwischenstand. Bozdogan hat dazu ein Tor und eine Vorlage in neun Spielen beigetragen.

Dabei stand der Ex-Schalker jedoch nur viermal in der Startelf. Es wäre sicherlich deutlich mehr drin gewesen. Denn gerade zu Saisonbeginn ist Bozdogan regelmäßig zum Einsatz gekommen. Anfang November bremsten ihn dann aber Achillessehnenprobleme aus. Zuletzt stand Bozdogan zwar wieder im Kader, wartet aber noch auf sein Comeback.

Die nächste Chance hat Bozdogan schon am Sonntag, 12. Januar, 14:30 Uhr. Dann geht es zum Kracher gegen den Viertplatzierten Feyenoord Rotterdam.

Bozdogan spielte schon Champions League

Im Sommer 2022 wechselte Bozdogan vom FC Schalke 04 zunächst auf Leihbasis nach Utrecht. Auf den ersten Blick ein Rückschritt für den technisch versierten Mittelfeldspieler, der in der U19 mit großen Vorschusslorbeeren vom 1. FC Köln als eines der größten Talente Deutschlands zum S04 geholt wurde, sich aber bei den Profis nicht durchsetzen konnte.

Denn in der Saison 2021/22 lief Bozdogan für Besiktas Istanbul auf. Obwohl er in der Türkei seinen Marktwert erheblich steigern konnte und auch regelmäßig – sogar in der Champions League - zum Einsatz kam, zog Besiktas die Kaufoption in Höhe von knapp drei Millionen Euro dann aber wegen finanzieller Schwierigkeiten nicht. Eine große Enttäuschung für den U-Nationalspieler, der gerne dort geblieben wäre.

Dann gab ihm Schalke zu verstehen, dass eine weitere Leihe Sinn macht. "Auf seiner Position ist die Konkurrenz in unserem Kader sehr groß, so dass es für Can schwierig geworden wäre, auf viele Spielminuten zu kommen. Das haben wir von Anfang an offen und transparent mit ihm kommuniziert", sagte der damalige Sportdirektor Rouven Schröder. "Deshalb ist der Wechsel zum FC Utrecht für beide Seiten sinnvoll: Can hat dort bessere Chancen auf Einsatzzeiten und wir konnten unseren Kader um eine Position verkleinern. Wir wünschen Can für seine Zeit in Utrecht alles Gute."

Im Sommer 2023 haben die Niederländer dann zugeschlagen und Bozdogan fest verpflichtet.