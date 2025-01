Beim FC Schalke 04 wurde Ahmed Kutucu nicht glücklich. Nun könnte er seinem neuen Verein eine ganze Stange Geld einbringen.

Beim FC Schalke 04 wurde Ahmed Kutucu nicht glücklich, 2021 folgte der Abschied für weniger als eine Million Euro. Sein jetziger Verein hat dem Stürmer nun ein Preisschild umgehängt, das die damalige Ablöse um ein Vielfaches übersteigt.

Eyüpsor will für den in dieser Saison in der türkischen Süper Lig durchgestarteten Offensivspieler bei einem Wechsel zehn Millionen Euro einnehmen. "Mindestens", wie Eyüpspors Vizepräsident Fatiih Kulaksiz nun gegenüber dem türkischen Sender Ekol TV in einem auf Youtube veröffentlichten Interview verriet.

Man wolle zwar nicht feilschen, aber für Kutucu und Torhüter Berke Özer, der sich ebenfalls ins Rampenlicht gespielt hat, wolle man diese Summe aufrufen, sagte Kulaksiz. Man sei auch nicht gezwungen, einen der beiden Spieler in der Winterpause abzugeben. Vielleicht sei es ohnehin besser, bis zum Ende der Saison zu warten, weil sich der Marktwert dann nochmal erhöhen könne.

Durch diese Aussage eröffnete der Klub öffentlich das Wettbieten um den ehemaligen Schalker in der Süper Lig. Angeblich haben alle großen Klubs aus der Türkei den gebürtigen Gelsenkirchener auf dem Zettel. Sowohl Galatasaray Istanbul als auch Fenerbahce und Besiktas Istanbul und Trabzonspor würden das frühere Knappenschmiede-Talent angeblich am liebsten sofort zu sich holen.

Doch das müssten sie sich nun einiges kosten lassen. Der inzwischen 24 Jahre alte Kutucu hat in der Hinserie mit sieben Toren und fünf Assists für Eyüpspor auf sich aufmerksam gemacht und könnte nun einen großen Vertrag erhalten.

Kutucu war seit seiner Kindheit glühender Schalke-Fan und könnte damit nach dem ebenfalls in Gelsenkirchen geborenen Kaan Ayhan der nächste Spieler werden, bei dem die Königsblauen vielleicht zu früh den Daumen gesenkt haben.

Kutucu wechselte 2011 von Rot-Weiss Essen zum FC Schalke 04 und spielte schon mit 18 Jahren zum ersten Mal in der Champions League für die S04-Profis. Den nachhaltigen Durchbruch schaffte er aber nicht. 2021 wurde er für 500.000 Euro an Basaksehir verkauft. Zwischendurch lief er auch für den SV Sandhausen auf.