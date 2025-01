Er ist gerade einmal 23 Jahre alt, hat in seiner Karriere aber schon einiges erlebt. Ein einstiges MSV-Talent fasst jetzt auf Zweitliga-Niveau Fuß.

Darius Ghindovean ist zwar gebürtiger Rumäne, dennoch hat er in Deutschland schon einiges an Spuren hinterlassen. Beim MSV Duisburg hat er den Sprung zu den Profis geschafft, mit dem SC Preußen Münster den Aufstieg in die 3. Liga.

Jetzt steht Darius Ghindovean, gerade einmal 23 Jahre alt, bei dem rumänischen Zweitligisten FC U Craiova unter Vertrag. Der nächste Schritt in der Karriere des zentralen Mittelfeldspielers, auch wenn er vor allem von der Bank aus zum Einsatz kommt.

Zuletzt musste Ghindovean aber ganz pausieren. Einmal, weil er bei den jüngsten beiden 2:0-Siegen ohne Einsatz auf der Bank schmorte. Und zum anderen, weil das jüngste Auswärtsspiel bei CS Mioveni verlegt worden ist.

Seine einzige Torbeteiligung hat Ghindovean Mitte September beim 2:0-Sieg über Unirea Ungheni gesammelt - die Vorlage zum 2:0 auf Nestorly Lumbu. In der Tabelle reicht es für Craiova summa summarum für Platz zwölf - solides Mittelfeld.

Ghindovean hat das Fußballspielen beim CFR Cluj, einem rumänischen Klub, der schon in der Champions League an den Start gegangen ist, gelernt. In Deutschland war seine erste Jugendstation der SC Kapellen-Erft, von wo aus er im Sommer 2017 in die U17 des MSV Duisburg gewechselt ist. Ein Erfolg.

Ghindovean hat sich über die U19 im Sommer 2020 den Sprung in den Profikader erarbeitet. Für die erste Mannschaft der Zebras hat Ghindovean gerade einmal 33 Spiele absolviert. Es hätten deutlich mehr sein können, hätte er sich im Winter 2022 ablösefrei dem SC Preußen Münster angeschlossen.

Eineinhalb Jahre später feierte er mit den Adlerträgern den Aufstieg in die 3. Liga. Doch es sollte am Ende nicht mehr funktionieren. Im Februar 2024 folgte die Versetzung in die U23 und damit in die Oberliga Westfalen.

Folgerichtig verließ Ghindovean die Preußen im Sommer 2024 und kämpft seither bei Craiova in Rumäniens zweiter Liga um seinen Stammplatz. Bisher noch ohne nachhaltigen Erfolg.