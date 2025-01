Suat Serdar und Hellas Verona kämpfen in Italien gegen den Abstieg. Zum jüngsten, ebenso dramatischen wie überraschenden, 3:2-Sieg hat Serdar Entscheidendes beigetragen.

Was war das bitte für ein Spektakel? Mit 3:2 hat Hellas Verona den FC Bologna in der Serie A, Italiens erster Liga, niedergerungen. So überraschend der Sieg auch war, so dringend benötigte ihn Hellas, wo der ehemalige Schalker Suat Serdar im zentralen Mittelfeld gesetzt ist.

Dabei ging es alles andere als gut los gegen den FC Bologna, der in diesem Jahr in der Champions League an den Start geht. Benjamin Dominguez besorgte die Führung für die Gastgeber, die Veronas Amine Sarr jedoch zeitnah ausglich.

Praktisch mit dem Pausenpfiff lieferte Serdar dann aber einen echten Geniestreich. Einen langen Ball legte er am Sechzehner in den Lauf seines Teamkollegen Casper Tengstedt, der zum 2:1 für Verona einschoss.

Dominguez glich nach der Pause zwar nochmal aus, doch in der 88. Minute wurde Bolognas Santiago Castro zum Pechvogel: Eigentor, Pleite - beziehungsweise 3:2-Sieg für Hellas.

Das Team von Suat Serdar, der in der laufenden Saison bei zehn Spielen, einem Tor und einer Vorlage steht, machte dadurch einen unverhofften Sprung auf Platz 16 und liegt nun vier Zähler vor dem ersten Abstiegsplatz.

Schalke zahlte einst elf Millionen Euro für Serdar

In Deutschland wurde Suat Serdar durch seine Zeit beim 1. FSV Mainz 05 bekannt. Die Rheinhessen bildeten den zentralen Mittelfeldspieler aus und machten ihn zum Profi. Im Sommer 2018 ließ sich Schalke 04 Serdars Dienste dann schlappe elf Millionen Euro kosten. Doch dann ging es schnell bergab.

Drei Jahre in Folge verbrachte Suat Serdar im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga. Nach diesen schwierigen Zeiten beim FC Schalke 04 und dann bei Hertha BSC nahm der 26-Jährige im vergangenen Sommer einen Luftwechsel vor und kehrte dem deutschen Profifußball erstmals den Rücken. Insgesamt 178 Partien (19 Tore, sechs Vorlagen) hat er im deutschen Oberhaus absolviert.

Hertha verlieh den Mittelfeldmann nach Italien. Er lief in der vergangenen Saison leihweise für Hellas Verona auf, nun eben fest. In sportlicher Hinsicht ähnelt die Situation seines neuen Vereins aber die seiner vorigen. Denn auch in der Serie A kämpft Serdar wieder gegen den Abstieg.