Schalke-Legende Klaas-Jan Huntelaar zog sich wegen eines Burnouts zurück. Nun gibt es ermutigende Zeichen für eine Rückkehr zu Ajax Amsterdam.

Es ist noch nicht lange her, da sprach Kees van Wonderen mit lobenden Worten über Klaas-Jan Huntelaar. Der Trainer des FC Schalke 04 führte den einstigen Torjäger bei seinem Amtsantritt im Oktober als Inspiration für sein neues Team an.

Huntelaar sei „in Sachen Mentalität ein gutes Beispiel, denn er will immer mehr und mehr“, erklärte van Wonderen. „Selbst, wenn er drei Tore geschossen hat, dann aber die Chance auf das vierte Tor vergibt, hat er sich geärgert.“ Diese Huntelaar-Mentalität wollte der neue Coach künftig auch von den Schalkern sehen.

Um Huntelaar selbst ist es allerdings ruhig geworden. Vor etwas mehr als einem Jahr war der heute 41-Jährige von seinen Aufgaben beim niederländischen Topklub Ajax Amsterdam vorübergehend zurückgetreten. Grund war ein Burnout. Zuletzt hatte sich der frühere Nationalspieler in seiner Funktion als Technischer Leiter in erster Linie um den Nachwuchsbereich des Traditionsklubs gekümmert. Nun lassen sich endlich positive Zeichen auf eine Rückkehr von Huntelaar deuten.

Alex Kroes, Technischer Direktor bei Ajax, deutete im Gespräch mit der niederländischen Tageszeitung Allgemeen Dagblad an, dass der einstige Torjäger möglicherweise bald wieder zurückkehren könnte. „Klaas ist ein angenehmer Mensch und ich denke, er hat ein Auge für Talente. Und ich bin positiv gestimmt, was eine zukünftige Rolle im Vorstand oder im Management eines Vereins für ehemalige Fußballer angeht“, sagte Kroes. Eine wichtige Voraussetzung, denn er würde unmittelbar mit Huntelaar zusammenarbeiten und war noch nicht in dieser Position, als Huntelaar seine Auszeit begann.

Huntelaar ist bei Ajax, aber auch bei Schalke 04 eine Legende. Zwischen 2010 und 2017 sowie in der Rückrunde der Saison 2020/21 absolvierte Huntelaar insgesamt 249 Pflichtspiele für Schalke. Starke 128 Tore gelangen dem „Hunter“ dabei. Mit 82 Bundesligatoren für S04 ist er hinter Klaus Fischer der zweiterfolgreichste Torjäger der Schalker Vereinsgeschichte. Vor drei Jahren beendete er seine aktive Laufbahn.