Sturm Graz musste zuletzt einige personelle Einschnitte hinnehmen. Ein Mann, der hartgesottenen MSV-Duisburg-Fans noch bekannt sein dürfte, übernimmt nun dauerhaft als Trainer.

Jürgen Säumel, der den österreichischen Double-Sieger Sturm Graz zunächst interimsweise von dem nach Hoffenheim abgewanderten Christian Ilzer übernommen hatte, wird Cheftrainer. Das teilte der Klub am Dienstagmittag mit.

"Es ist eine große Ehre, die Aufgabe des Cheftrainers beim SK Sturm zu übernehmen. Deshalb möchte ich mich in erster Linie für das Vertrauen der Klubführung bedanken. Wir freuen uns jetzt auf den Trainingsstart am 3. Jänner, die Vorbereitungen dafür laufen bereits auf Hochtouren", sagte Säumel.

Als Interimstrainer hat er nach fünf Spielen einen Punkteschnitt von zwei vorzuweisen. Dazu führt Sturm die österreichische Bundesliga mit drei Punkten Vorsprung auf Austria Wien an.

Lobende Worte gab es auch von Geschäftsführer Sport Michael Parensen: "Jürgen Säumel hat die Mannschaft in einer für den gesamten Klub herausfordernden Phase übernommen und konnte mit viel Einsatz und Leidenschaft die Tabellenführung in der ADMIRAL Bundesliga verteidigen, sowie die ersten Punkte in der UEFA Champions League holen."

Und weiter: "Nach dem letzten Spiel haben wir die Situation genauestens analysiert und sind zum Entschluss gekommen, dass wir mit Jürgen als Cheftrainer den eingeschlagenen Weg am besten weiterführen können. Jürgen kennt die Tugenden und Spielprinzipien des SK Sturm und hat mich in den letzten Wochen absolut von seiner Arbeit und Fachkenntnis überzeugt. Wir freuen uns, die kommenden Aufgaben gemeinsam anzugehen."

Als Trainer hat sich Säumel über Wolfsberger AC II und den Unterbau der Grazer hochgearbeitet. Zudem war er auch schon Co bei der österreichischen Nationalmannschaft.

Als Spieler lief er in Österreich und Italien auf - von Januar bis August 2011 aber auch einmal in Deutschland. Da verschlug es ihn für ein halbjähriges Intermezzo zum MSV Duisburg.

Sieben Spiele absolvierte Säumel für die Zebras in Liga zwei. Am Ende wurde der MSV unter dem damaligen Trainer Milan Sasic Achter. Säumels Abenteuer im Ruhrpott endete dennoch schon im August. Es zog ihn zurück in die Heimat - zu Sturm Graz.