Das ist mal ein Wort! Christian Gross hat einen neuen Trainerjob gefunden - und das bei einem sehr ambitionierten Klub.

Der frühere Schalke-Trainer Christian Gross kehrt im Alter von 70 Jahren noch einmal auf die Fußballbühne zurück. Der Schweizer übernimmt erneut als Coach beim ägyptischen Top-Klub Zamalek SC, das gab der 14-malige Meister des Landes in den sozialen Medien bekannt. Gross hatte Zamalek bereits von 2018 bis 2019 trainiert und den CAF Confederation Cup gewonnen.

Aktuell steht Zamalek auf dem zweiten Platz, hat aus vier Spielen neun Punkte geholt. Sein Debüt wird Gross am Donnerstag, 19. Dezember, 19 Uhr feiern. Dann steht ein Heimspiel gegen Ceramica Cleopatra auf dem Programm.

Seit seiner Entlassung bei Schalke 04 war Gross nicht mehr als Trainer aktiv. Die Knappen hatten ihn im Dezember 2020 verpflichtet, um in höchster Not noch den Klassenerhalt in der Bundesliga zu schaffen. Gross musste allerdings nach zwei Monaten und nur elf Spielen wieder gehen, Schalke stieg am Saisonende ab.

Im Februar 2021 antwortete er dem "Blick" auf die Frage, ob es die größte Enttäuschung in seiner Karriere war: "So wie es gelaufen ist: Ja." Einige Sachen würde er im Nachhinein anders machen, zum Beispiel bei den Spielverpflichtungen im Winter. "Ich würde im Winter nicht mehr die gleichen Spieler holen. Ich würde bei den Transfers versuchen, ein glücklicheres Händchen zu haben."

Die Wintertransfers hießen seinerzeit: Shkodran Mustafi, Klaas-Jan Huntelaar, William, Sead Kolasinac. Keiner schlug ein.

Von 2009 bis 2010 hatte er auch beim VfB Stuttgart unter Vertrag gestanden, nachdem er in der Schweiz insgesamt sechsmal Meister geworden war - viermal mit dem FC Basel und zweimal mit den Grasshoppern aus Zürich. Mit beiden Klubs hatte er außerdem fünf Schweizer Cupsiege geholt.

Erfolgreich war auch sein Ausflug nach Saudi-Arabien. Mit Al-Ahli SFC holte er in der Saison 2015/16 das Double aus Meisterschaft und Pokal. Ein Jahr zuvor hatte er bereits den Saudi Crown Prince Cup geholt. (mit sid)