In Japan wurde die Meisterschaft am Sonntagmorgen entschieden. Im Rennen waren Vissel Kobe - und Sanfrecce Hiroshima mit dem Ex-Schalker und -Bochumer Goncalo Paciencia.

Am Ende hat es nicht gereicht: Am letzten Spieltag der japanischen J-League hätten Goncalo Paciencia und Sanfrecce Hiroshima einen Sieg gebraucht, um gleichzeitig von einem Patzer des Tabellenführers Vissel Kobe zu profitieren.

Doch das ehemalige Team von Andres Iniesta und Lukas Podolski tat seinem Verfolger keinen Gefallen. Gegen Shonan Bellmare, ein Team aus dem unteren Tabellendrittel, gab es einen glatten 3:0-Sieg.

Am Ende hätte Vissel Kobe auch verlieren können. Denn Sanfrecce Hiroshima, für die Paciencia von der Bank aus startete, kam selbst nicht zu einem Punktgewinn. Gegen den Tabellenvierten Gamba Osaka setzte es eine 1:3-Pleite.

Dabei wäre ein Sieg Pflicht gewesen, um noch einmal ins Meisterrennen einzugreifen. Stattdessen brachte Isa Sakamoto die Gastgeber schon nach 13 Minuten mit 1:0 in Führung. Hiroshima probierte in der Folge alles, brachte in der 61. Minute auch Paciencia.

Doch es half nichts. Shinnosuke Nakatani entschied die Partie mit seinem Tor zum 2:0 (81.), ehe Sakamoto in der 89. Minute das Debakel perfekt machte. Mutsuki Katos Treffer zum 1:3-Endstand (90.+3) änderte nichts mehr. Hiroshima wurde am Ende Zweiter.

Paciencia selbst ist seit Ende September ohne Ligator. Beim 0:3 gegen die Urawa Red Diamonds wurde er in der 52. Minute eingewechselt. Durchgespielt hat der seit Sommer bei Safrecce Hiroshima unter Vertrag stehende Paciencia bisher noch nicht.

Gonçalo Paciência spielte für Schalke 04 und den VfL Bochum

Der zweimalige portugiesische Nationalspieler war für den VfL Bochum 21 Mal im Einsatz und erzielte drei Treffer. Für den FC Schalke 04 lief der 1,84 Meter große Angreifer 16 Mal auf und schoss einen Treffer. Seine beste Zeit in Deutschland erlebte Pacienca im Trikot von Eintracht Frankfurt.

Für die Hessen war der Portugiese 86 Mal im Einsatz, schoss 20 Buden und bereitete acht weitere Tore vor. Neben Schalke, Bochum und Frankfurt war er auch für Olympiakos Piräus (nur ein Spiel, Anm. d. Red.) in Griechenland und Celta Vigo (28 Begegnungen, drei Tore) in Spanien aktiv. In seiner portugiesischen Heimat stand Pacienca beim FC Porto, FC Rio Ave, Academica Coimbra und Vitoria Setubal FC unter Vertrag.