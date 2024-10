Der ehemalige Schalke-Keeper Timon Wellenreuther hat sich beim niederländischen Pokalsieger Feyenoord Rotterdam festgespielt - und eine historische Bestmarke aufgestellt.

In seiner Zeit beim FC Schalke 04 konnte sich Timon Wellenreuther nicht durchsetzen. 25 Spiele absolvierte der Torhüter für die zweite Mannschaft, zehn für die Profis. Beim niederländischen Pokalsieger und Champions-League-Teilnehmer Feyenoord Rotterdam sieht die Sache nun ganz anders aus.

Der 28-Jährige, der 2022 zunächst vom belgischen Klub RSC Anderlecht nach Rotterdam verliehen und anschließend im Sommer 2023 fest verpflichtet wurde, ist seit dieser Saison die Nummer eins im Team von Trainer Brian Priske. Dabei verdrängte er den niederländischen Schlussmann Justin Bijlow, der immerhin acht A-Länderspiele für die Elftal vorzuweisen hat. Insgesamt stand Wellenreuther für Feyenoord in bislang 53 Pflichtspielen zwischen den Pfosten und blieb dabei 18-mal ohne Gegentor.

Mit dem 2:0-Auswärtssieg beim FC Utrecht am vergangenen Sonntag hat der ehemalige Schalke-Keeper einen neuen Rekord aufgestellt: Der gebürtige Karlsruher blieb auch im 37. Spiel in der Eredivisie mit Feyenoord ungeschlagen. Laut Daten-Anbieter "opta" hat er damit die bisherige Bestmarke ausgelöscht. Diese wurde gemeinsam von Eddy Treijtel in der Saison 1969/70 und Pétur Pétursson in der Spielzeit 1979/80 gehalten.

Bereits zuvor machte der ehemalige U21-Nationalspieler (zehn Einsätze) mit starken Leistungen auf sich aufmerksam, wie zum Beispiel beim 3:2-Auswärtssieg am 2. Champions-League-Spieltag gegen den FC Girona. Damals hielt er in der 67. Spielminute einen Foulelfmeter von Bojan Miovski und wurde damit zum ersten Feyenoord-Torhüter seit Brad Jones im November 2016 (gegen Zorya Luhansk), der in einem europäischen Wettbewerb ohne Elfmeterschießen einen Strafstoß parierte. In der Königsklasse war es zuvor nur Jerzy Dudek im März 2000 gegen den FC Chelsea gelungen, als Keeper im Trikot der Rotterdamer einen Elfmeter zu vereiteln.

Wellenreuther, der 2013 in die Nachwuchsabteilung des FC Schalke wechselte und in der Saison 2015/16 zwischenzeitlich nach Spanien zum RSC Mallorca ausgeliehen wurde, ging nach seinem Vertragsende bei den Königsblauen im Sommer 2017 zu Willem II Tilburg, wo er bis zu seinem Wechsel nach Anderlecht im Jahr 2020 bereits 100 Einsätze in der höchsten niederländischen Spielklasse absolvierte.