Das wäre mal eine prominente Verstärkung für LA Galaxy, zumindest mit Blick in die sozialen Medien. Ein Social-Media-Influencer ist für die kommenden Wochen im Training.

Der frühere Hertha-Offensivspieler und Social-Media-Star Nader Jindaoui trainiert derzeit in den USA beim Club von Ex-Nationalspieler Marco Reus. Zudem steht dort auch Maya Yoshida, ehemaliger Innenverteidiger des FC Schalke 04, unter Vertrag.

Jindaoui wurde von den LA Galaxy nach Los Angeles eingeladen, wie der 27-jährige Berliner in einer Instagram-Story berichtete. „Hier habe ich die letzten Tage trainiert und hier werden wir erst mal die nächsten Wochen sein“, sagte Jindaoui zu einem Video, in dem er unter anderem das Gym, die Trainingsplätze und das Stadion des Clubs zeigte.

Jindaoui ist zusammen mit seiner Frau Louisa und den gemeinsamen beiden Kindern dort. Sie würden sich Amerika anschauen und in den nächsten Wochen überlegen, ob sie vielleicht in die USA ziehen, sagte er in einem Video auf ihrem gemeinsamen YouTube-Kanal.

Jindaoui stand bis 30. Juni bei Hertha BSC unter Vertrag, seitdem ist er vereinslos. Er hatte erst im vergangenen Dezember sein Profi-Debüt bei der Hertha gefeiert und ein Spiel in der 2. Fußball-Bundesliga bestritten. Zuvor spielte er lange in der Regionalliga und in unteren Klassen. Nach RS-Infos war er im Sommer auch mal bei Drittliga-Aufsteiger Alemannia Aachen Thema. Zu einer Zusammenarbeit kam es aber nicht.

Bekannt wurde er einem großen Publikum in den sozialen Medien schon vorher mit seiner Familie. 2,2 Millionen Follower hat Jindaoui bei Instagram. Rund zwei Millionen haben den YouTube-Kanal des Ehepaars abonniert, in dem sie seit Jahren Einblicke in ihr Leben geben.

Auch wenn ein Vertrag wohl erst zum Jahr 2025 ein Thema werden könnte, dürfte Jindaoui den sportlichen Erfolg seine potenziellen neuen Klubs schon mit Wohlwollen verfolgen. Noch ein Punkt trennt Los Angeles Galaxy vom Etappenziel Meisterschaft in der Western Conference. Die Major League Soccer (MLS) ist in zwei Unterligen aufgeteilt: die Eastern und die Western Conference. Dort ist regulär jeweils noch ein Spieltag zu spielen.

In der Eastern Conference haben sich Inter Miami um Lionel Messi bereits Platz eins gesichert.