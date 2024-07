Hat sich Trabzonspor im Fall Mehmet Can Aydin verzockt? Jedenfalls verliert der türkische Meister kurz vor der Saison den Stamm-Rechtsverteidiger.

Mehmet Can Aydin war in der vergangenen Saison vom FC Schalke 04 an Trabzonspor ausgeliehen. Der türkische Meister von 2022 besaß eine Kaufoption in Höhe von 1,4 Millionen Euro für den Rechtsverteidiger, nutzte diese aber nicht. So kehrte Aydin im Sommer zum S04 zurück.

Hätte Trabzonspor Aydin verpflichtet, hätte er dort einen Zweijahresvertrag erhalten mit einer Option auf ein weiteres Jahr. Der Defensivspieler wollte sich beim Süper-Lig-Klub auch für die türkische Nationalmannschaft empfehlen.

In der Hinserie gehörte das Schalker Eigengewächs aus der Knappenschmiede beim türkischen Spitzenklub auch zum Stammpersonal. Als der Klub jedoch im Februar den erfahrenen Ex-Dortmunder Thomas Meunier verpflichtete, geriet Aydin dort aufs Abstellgleis. Er kam so gut wie gar nicht mehr zum Einsatz und Trabzonspor zog die Option nicht. Es war klar, dass die Türken auch in dieser Saison auf den Belgier setzen wollten.

Meunier zieht Option, Trabzonspor will klagen

Am späten Montagabend aber hat Thomas Meunier fünf Minuten vor dem Ende der Frist per E-Mail von einer einseitigen Optionsmöglichkeit Gebrauch gemacht und seinen Vertrag in Trabzon gekündigt. Dienstag kündigte Trabzonspor an, gegen Meunier und seinen neuen Verein rechtliche Schritte einleiten zu wollen. Zwar gebe es eine derartige Vereinbarung, dass Meunier den Verein aus familiären Gründen habe verlassen können, aber diese sei an Auflagen gebunden gewesen, die nicht eingehalten worden sein.

In Trabzon stehen mit den beiden Leih-Rückkehrern Serkan Asan und Ali Alperen Celik zunächst nur noch zwei Leih-Rückkehrer für die rechte Defensivseite unter Vertrag. Während Asan vor seiner Spielzeit bei Absteiger Pendikspor immerhin 67 Einsätze für die Trabzon-Profis sammelte, lief der 21-jährige Celik noch nie für die erste Mannschaft auf.

Den Königsblauen wird das egal sein. Denn Aydin ist neben Adrian Gantenbein für diese Saison fest für die rechte Abwehrseite eingeplant. Dazu kommt der junge Taylan Bulut. Allerdings: Der Vertrag von Aydin läuft zum Ende der Saison aus.