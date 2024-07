Cebio Soukou wird den RevierSport-Usern und allen voran Fans des VfL Bochum und Rot-Weiss Essen ein Begriff sein. Er ist mittlerweile fußballerisch in der Türkei zuhause.

Seit 18 Monaten ist Cebio Soukou in der Türkei aktiv. Der Bochumer Junge fühlt sich mit seiner Familie im Landes des EM-Viertelfinalisten pudelwohl. Nur wechselte er in dieser Woche den Verein.

Der 31-Jährige wechselt innerhalb des türkischen Fußball-Unterhauses von Bandirmaspor zu Ümraniyespor. Nach 45 Pflichtspielen (sieben Tore, vier Vorlagen) verabschiedete sich der Nationalspieler des Benin aus Bandirma.

"Ich hatte schöne 18 Monate in Bandirma. Aber bei Bandirmaspor hat sich zu dieser Saison in der Vereinsführung viel verändert und daher war für mich klar, dass ich meinen Vertrag dort nicht verlängern werde. Auch als Familie wollten wir in eine größere Stadt ziehen. Bei Ümraniyespor hat sowohl sportlich als auch privat alles gepasst und ich bin sehr froh hier unterschrieben zu haben. Es gab auch ein paar Anfragen von deutschen Vereinen, aber das war für mich keine Option. Wir führen uns aktuell im Ausland, speziell in der Türkei, pudelwohl", erzählt Familienvater Soukou gegenüber RevierSport.

Im letzten Jahr hat sich der ehemalige Spieler des VfL Bochum und Rot-Weiss Essen ein zweites Standbein aufgebaut. Er ist der Mit-Entwickler der Trainings-App "Ovatime".

Soukou, der schon schwere Knieverletzungen und einen Doping-Skandal - die Fans von Rot-Weiss Essen werden sich erinnern - hinter sich hat, ergänzt: "Die App hilft einem dabei, wie man besser auf seinen Körper achtet, wie man Verletzungen vorbeugt. Und: wie und welche Nahrungsergänzungsmittel man zu sich nehmen kann. Wenn ich damals die Möglichkeit, das Wissen solch einer App gehabt hätte, wären einige Dinge vielleicht nicht passiert. So wie die Dopinggeschichte im Jahr 2015 bei Rot-Weiss Essen."

Seine Ex-Klubs aus dem Ruhrpott verfolgt der Türkei-Legionär weiter sehr interessiert. Soukou sagt: "Selbstverständlich verfolge ich nach wie vor meine alten Vereine, habe immer im Blick wie es in Bochum und Essen läuft und drücke fleißig die Daumen am Wochenende. Ich hoffe, dass beide Klubs eine positive Saison 2024/2025 hinlegen werden."

Für Rot-Weiss Essen erzielte Cebio Soukou 19 Tore in 67 Spielen

Aus der zweiten Mannschaft des VfL Bochum wechselte Cebio Soukou 2012 zu Rot-Weiss Essen, blieb dreieinhalb Jahre an der Hafenstraße und erzielte 19 Tore in 67 Einsätzen. Über Erzgebirge Aue und Hansa Rostock führte sein Weg zu Arminia Bielefeld. Mit dem damaligen Zweitligisten feierte er 2020 den Aufstieg und erfüllte sich den Traum von der Bundesliga. Ein Jahr später zog Soukou zum SV Sandhausen weiter. Für den Zweitligisten kam der Stürmer auf 14 Einsätze. Seit Januar 2023 spielt er in der Türkei - zunächst für Bandirmaspor und ab sofort für Ümraniyespor.