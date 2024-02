Der VfL Bochum hat eine neue Sportliche Leiterin für seine Frauen-Abteilung vorgestellt. Es handelt sich um eine frühere Nationalspielerin.

Der VfL Bochum treibt die Entwicklung seiner Frauen-Abteilung weiter voran. Mit Annike Krahn stellte der Revierklub am Donnerstagabend eine neue Sportliche Leiterin vor.

Mit der 38-Jährigen gewinnt der VfL eine diplomierte Sportwissenschaftlerin, die zu aktiven Zeiten auf höchstem Niveau spielte. Krahn absolvierte 183 Länderspiele für die deutsche Nationalmannschaft. Sie feierte 2007 den Weltmeistertitel und gehörte darüber hinaus zu den Teams, die 2009 sowie 2013 die Europameisterschaft gewannen und 2016 Olympia-Gold holten. Mit dem FCR Duisburg triumphierte die einstige Abwehrspielerin zweimal im DFB-Pokal und einmal im Vorgänger-Wettbewerb der Champions League.

"Annike Krahn hat in ihrer Karriere sehr viel erlebt und den Frauenfußball jahrelang auf Spitzenniveau betrieben, darüber hinaus Trainerlizenzen erworben und Sportmanagement an der Ruhr-Universität und bei der UEFA studiert", sagt Bochums Sport-Geschäftsführer Patrick Fabian in einer Vereinsmitteilung.

Krahn sei "eine absolute Expertin, von der wir uns wertvollen Input erhoffen, um den Fußball der Frauen und Mädchen langfristig und nachhaltig erfolgreich zu etablieren. Dass sie sich als gebürtige Bochumerin und bekennende VfLerin sofort für unser Vorhaben begeistern konnte, rundet das Bild ab."

Die neue Sportliche Leiterin arbeitet derzeit noch beim DFB als Teammanagerin der U17-Auswahl. Je nach Abschneiden in der EM-Qualifikation wird sie diese Funktion bis Mai ausüben. Beim VfL verschafft sich Krahn bereits jetzt einen ersten Überblick.

"Für mich als Bochumerin ist es natürlich eine besondere Situation. In der Heimatstadt arbeiten zu können, dem Ort, an dem meine Fußballkarriere begann und wo ich erfolgreich mein Studium abgeschlossen habe, fühlt sich so an, als würde sich ein Kreis schließen", sagt Krahn zu ihrer Aufgabe beim VfL.

VfL-Frauen auf Zweitliga-Aufstiegskurs

Seit geraumer Zeit intensivieren die Bochumer ihre Bemühungen mit Blick auf die Frauen-Abteilung. Zwei Seniorinnen- und vier Jugendteams befinden sich aktuell im Spielbetrieb. Das erste Team spielt als Aushängeschild in der Regionalliga West und führte diese mit großem Vorsprung an - in diesem Jahr soll endlich der Aufstieg in die 2. Bundesliga gelingen.

Krahn: "Beim VfL spürt man den Willen, den Frauen- und Mädchenfußball weiterzuentwickeln, das haben sämtliche Gespräche gezeigt. Es ist eine große Herausforderung, doch wir sind bereit, das Thema innovativ und professionell anzugehen. Ich werde mit voller Kraft und mit viel Leidenschaft dieses Engagement unterstützen, meine Ideen und Erfahrungswerte einbringen, sodass wir Strukturen schaffen können, um nachhaltig erfolgreich zu sein."