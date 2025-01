Noch vor dem Rückrundenstart kommt es in der Bezirksliga 6 am Niederrhein zu zwei unerwarteten Rücktritten.

Zum 31. Januar 2025 endet eine prägende Ära bei der GSG Duisburg: Kai-Uwe Otto tritt nach über zehn Jahren aus privaten Gründen als Teammanager zurück. Gemeinsam mit ihm verlässt auch Sportchef Didi Schacht, der sich künftig verstärkt seiner Rolle als Repräsentant des FC Schalke 04 widmen wird.

Otto blickt auf eine beeindruckende Zeit bei der GSG zurück. Unter seiner Führung erlebte der Verein zwei Aufstiege und den Bau des Kunstrasenplatzes, der als Meilenstein in der Vereinsgeschichte gilt. Mit seinem unermüdlichen Einsatz und seiner Leidenschaft für den Fußball prägte Otto nicht nur das sportliche, sondern auch das menschliche Miteinander im Verein.

"Kai-Uwe Otto war nicht nur ein Teammanager, sondern ein Macher, ein Kümmerer, ein toller Mensch und im besten Sinne des Wortes ein Fußballverrückter", betont Thomas Milles, Abteilungsleiter der Fußball-Senioren. "Wir bedanken uns bei ihm für seine herausragende Arbeit, seine Energie und seinen Einsatz für den Verein."

Auch Schacht, eine echte Fußballlegende, hinterlässt große Fußstapfen. Als Sportlicher Leiter trug er maßgeblich zur Entwicklung der Mannschaft bei und war ein unverzichtbarer Teil des Teams. Milles würdigt Schacht: "Didi war nicht nur sportlich ein Gewinn für uns, sondern auch menschlich ein absoluter Volltreffer. Wir verstehen, dass seine Aufgaben bei Schalke 04 ihn nun stärker fordern. Wir wünschen ihm weiterhin viel Erfolg."

Trotz seines Rücktritts bleibt Otto dem Verein erhalten. Er wird der Fußballseniorenabteilung künftig beratend zur Seite stehen.

Milles: "Die GSG bedankt sich bei beiden Akteuren für ihr Engagement, ihre Leidenschaft und die zahlreichen unvergesslichen Momente, die sie dem Verein geschenkt haben. Ihr Wirken hat die GSG nachhaltig geprägt."

Die GSG Duisburg steht auf dem 5. Tabellenplatz in der Bezirksliga Gruppe 5 am Niederrhein. Am 9. Februar (Sonntag, 15.30 Uhr) geht es gegen den Vogelheimer SV aus Essen dann wieder um Bezirksliga-Punkte.