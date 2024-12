Beim GSG Duisburg und SV Burgaltendorf gibt es personelle Veränderungen. Beide Bezirksligisten haben auch im Trainer-Bereich etwas zu vermelden.

Nach dem Aus von Sascha Hense begrüßt der SV Burgaltendorf, Vertreter der Bezirksliga Gruppe 2 am Niederrhein, zwei neue Gesichter im Trainerteam.

Andreas Krippel wird in Zukunft von Ricardo Zweck und David Moreno Gonzalez unterstützt. Beide nehmen die Rollen der Trainer-Assistenten ein.

Die Essener liegen auf dem 4. Rang und besitzen einen Zehn-Punkte-Rückstand auf Tabellenführer 1. FC Wülfrath.

Vor der Saison hatte Burgaltendorf den Aufstieg ins Visier genommen.

Eine Trainerentscheidung ist auch bei der GSG Duisburg, Vertreter der Bezirksliga Gruppe 6 am Niederrhein, gefallen. "Ich kann die freudige Nachricht vermitteln, dass unser Cheftrainer Dominik Voigt und Co-Trainer Christian Schwarz ihre Verträge um ein Jahr verlängert haben. Kai-Uwe Otto und ich sind sehr zufrieden mit der Arbeit des Trainerteams und freuen uns auf eine hoffentlich weiterhin gute Zusammenarbeit", berichtet Dietmar Schacht, der gemeinsam mit Kai-Uwe Otto, die sportliche Leitung beim Klub aus Duisburg-Großenbaum innehat.

Zudem konnte Schacht auch gleich vier neue Spieler bekanntgeben. Mit den 20-jährigen Emir Karabegovic sowie 21-jährigen Noel Felten wechseln zwei talentierte Angreifer vom Landesligisten 1. FC Lintfort in die Bezirksliga zum GSG Duisburg. Konstantin Nedic (FSV Duisburg), Leandro Petric (zuletzt VfB Speldorf) und Afiz Tholley (YEG Hassel) machen das neue GSG-Quintett perfekt.

"Das sind alles sehr talentierte Burschen, die um die 20 Jahre alt sind. Sie passen sehr gut in unsere Philosophie. So wie es aktuell aussieht, werden wir im Winter keine Abgänge zu verzeichnen haben. In diesem Sinne wünsche ich allen ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr", erklärt Schacht.

GSG Duisburg überwintert auf dem 5. Tabellenplatz und hat einen Elf-Punkte-Rückstand auf Platz eins. Auf den ersten Abstiegsplatz ist der Vorsprung elf Zähler groß.