Der Essener Bezirksligist SV Burgaltendorf bereitet die neue Saison 2025/2026 vor. Das Trainerteam steht und die ersten zwei Zugänge sind auch da.

Andreas Krippel bleibt auch in der Saison 2025/2026 Trainer der ersten Mannschaft des SV Burgaltendorf. Damit geht er bereits in seine 6. Saison an der Windmühle.

"Wir freuen uns, dass es mit Andreas weiter geht. Unser Torwarttrainer Markus Schmidt bleibt auch", berichtet der Essener Bezirksligist über seine Social-Media-Kanäle.

Mit Torwart Max Wagner (21) und Linksverteidiger Jason-Lee Gerhardt (24) konnte Burgaltendorf auch die ersten beiden externen Spieler für die kommende Serie vorstellen.

Beide kommen von den Sportfreunden Niederwenigern in den Essener Süden. Gerhardt kann immerhin 36 Oberliga-Niederrhein-Spiele in seiner Vita vorweisen.

SV Burgaltendorf geht mit neuer Vereinsphilosophie in die Zukunft

In Zukunft, so der Burgaltendorfer Plan, will der SV mehr auf den eigenen Nachwuchs setzen. Die finanziellen Mittel, die bisher der Ersten Mannschaft zum Großteil zur Verfügung standen, werden anders eingesetzt. "Das Geld wird anders verteilt. Wir investieren in die Jugend. Wir statten den Nachwuchs vernünftig aus, organisieren Trainingslager und Mannschaftsfahrten. Wie zum Beispiel zu Ostern. Die U19 reist nach Spanien und das Paket von 10.000 Euro stemmt der Verein. Wir wollen hier wieder etwas bewegen und gute Talente anziehen. Sodass auf Strecke die Erste auch davon profitiert", erklärt Krippel.

Um etwas in der Jugend zu bewegen, ist auch Nico Scholz als Nachwuchskoordinator eingestellt worden. Er trainiert den Bezirksligisten Türkiyemspor Essen, ist aber auch für Burgaltendorf tätig. "Nico ist ein echter Gewinn", lobt Krippel, der einst die Analysen für die U15- bis U19-Mannschaften des MSV Duisburg schrieb.

Die Zeiten, in denen der SV Burgaltendorf ein Sammelbecken für die Essener Amateurfußball-"Söldner" war, gehören der Vergangenheit an. In zwei Jahren hatte es der SVA auch mit finanzieller Wucht nicht geschafft, in die Landesliga zurückzukehren. "Das Geld hätten wir uns auch sparen können. Jetzt haben wir nicht weniger Geld zur Verfügung, setzen es aber klüger ein. Der Nachwuchs ist unsere Zukunft und auf diesen bauen wir", betont Krippel, Cheftrainer des SV Burgaltendorf.