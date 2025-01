Personelle Veränderungen bei zwei Vertretern der Bezirksliga Gruppe 6 am Niederrhein: dem Vogelheimer SV und Fatihspor Essen.

Der Vogelheimer SV hatte noch kurz vor der Winterpause einen Trainerwechsel vollzogen. Carsten Isenberg übernahm.

Und dieser konnte in der laufenden Winterpause gleich vier seiner Wünsche realisieren. Fahat Sarkhush (19 Jahre, ESC Rellinghausen), Mohammed Nazerian (24, Alemannia Essen) und Schafik Fraitat (19, SV Burgaltendorf) sowie Nima Soltani (25, Alemannia Essen) stoßen neu zum VSV-Kader.

Isenberg freut sich über die Verstärkungen: "Wir wollten uns im Winter etwas breiter aufstellen, da der Kader bei unserem Amtsantritt schon relativ dünn war. Das sind talentierte Jungs, die sehr engagiert und motiviert sind und den Konkurrenzkampf in allen Mannschaftsteilen sicherlich anheizen werden. Wenn wir im Winter noch einen passenden Spieler finden, würden wir noch etwas machen, ansonsten haben wir aber auch so einen guten Kader für die Rückrunde."

Derweil hat Vogelheims Liga-Konkurrent Fatihspor Essen einen neuen Trainer vorgestellt. Für den zurückgetretenen Ibrahim Ramadan übernimmt Nico Schulz. Der 39-jährige B-Lizenzinhaber steht ab sofort an der Seitenlinie und war auch schon in der Halle dabei. Zuletzt erstellte er Gegneranalysen für den Oberligisten Sportfreunde Niederwenigern.

"Nico ist ein sehr fairer Sportsmann, der stets einen Plan verfolgt. Auf und neben dem Platz gilt er als disziplinierter und lustiger Trainer. Zwei Eigenschaften, welche nicht einfach zu kombinieren sind. Nico schafft aber genau das. Durch seine Fachkompetenz, Disziplin und Menschlichkeit, sind wir fest davon überzeugt, dass Nico Schulz der perfekte Trainer für unsere Mannschaft ist. Ein leidenschaftlicher Trainer, der unserer talentierten Mannschaft den nötigen Push geben könnte, um für die kommende Spielzeit die angestrebten Ziele zu erreichen", heißt es aus dem Vorstand von Fatihspor.

In der Bezirksliga geht es Anfang Februar weiter. Fatihspor Essen fährt dann zum FC Taxi Duisburg (Sonntag, 9. Februar, 15 Uhr). Der Vogelheimer SV gastiert am selben Tag ebenfalls in Duisburg - beim GSG ab 15.30 Uhr.