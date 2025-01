Auch im zweiten Bezirksligajahr hält sich SuS 21 Oberhausen aus dem Abstiegskampf raus. Mit vier Neuzugängen bereitet Trainer Patrick Theisen die Mannschaft auf die Rückrunde vor.

Als Gruppensieger zog Bezirksligist SuS 21 Oberhausen in die Endrunde der Oberhausener Hallenstadtmeisterschaft 2025 ein. Gleich zum Auftakt gewann der Klub von der Schleuse gegen Landesligist Arminia Klosterhardt und entschied auch die übrigen zwei Partien für sich.

Auch die Vorbereitung auf die Rückrunde in der Bezirksliga Niederrhein 5 hat SuS bereits aufgenommen. Auf Platz acht startet die Mannschaft von Trainer Patrick Theisen mit einem Heimspiel gegen den TV Voerde (Sonntag, 9. Februar) in die Restserie.

Im zweiten Bezirksligajahr und nach Platz neun in der Vorsaison hat sich SuS (25 Punkte) ein brauchbares Polster auf die Abstiegsplätze erarbeitet. Entsprechend zuversichtlich geht Theisen ins neue Jahr. "Wir haben klar gesagt, wir wollen uns zwischen Platz fünf und acht etablieren", verrät der Cheftrainer. "Das wollen wir festhalten, alles andere wäre Quatsch."

Das Spitzentrio ist weit entfernt, aber auch auf die Abstiegsplätze bringt "Schleuse" ein gutes Polster mit. Mit vier Neuzugängen will die Mannschaft in der Rückrunde den nächsten Schritt gehen, um sich in der Liga zu etablieren. David Reidermann (Rot-Weiß Oberhausen II), Ife-Oluwa Awolaja (ESC Rellinghausen), Tom Schulokat (SpVgg Steele) und Torwart Robin Zander (Turnerbund Oberhausen) sind die neuesten Gesichter, die diesen Weg mitgestalten sollen.

Ich denke, es wird eine enge Geschichte am Ende. Wir sind zufrieden, wenn wir die nächste Gruppenphase auch noch überstehen. Patrick Theisen zur Hallen-Endrunde

"Die Planung ist fertig, die Wechsel haben sich jetzt so ergeben", erklärt Theisen. "So haben wir die größtmögliche Breite, das hat uns auch gefehlt. Viele der Jungs sind beruflich eingespannt, daher brauchen wir einen großen Kader."

Bevor es auf dem Feld dann wieder um Punkte geht, ist SuS 21 zunächst wieder auf dem Parkettboden gefordert. Am 19. Januar geht es in der Willy-Jürissen-Halle um den Titel bei der Hallenstadtmeisterschaft.

"Bis auf das zweite Spiel, in dem wir etwas überheblich angefangen haben, bin ich absolut zufrieden mit unserer Vorrunde. Ab der nächsten Runde wird es spannender", schätzt Theisen. "Ich denke, es wird eine enge Geschichte am Ende. Wir sind zufrieden, wenn wir die nächste Gruppenphase auch noch überstehen."