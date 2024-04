SuS 21 Oberhausen steht in der Bezirksliga Gruppe 5 am Niederrhein auf dem achten Platz und spielt eine ordentliche Runde. Die Planungen für die kommende Serie laufen auf Hochtouren.

Zugang Nummer neun ist fix: SuS 21 Oberhausen kommt bei der Kaderplanung für die Saison 2024/2025 weiter ordentlich voran.

Mit Dennis Bartsch, der einst auch beim Landesligisten PSV Wesel-Lackhausen spielte, wechselt ein Defensivspezialist innerhalb Oberhausens von Arminia Lirich zum SuS 21.

"Dennis ist ein richtiger Glücksgriff für uns. Er hat jetzt schon einige Einheiten bei uns absolviert und einen super Eindruck hinterlassen. Wir sind alle sehr happy, dass er sich entschieden hat, in der kommenden Saison für uns aufzulaufen", freut sich Andre Franken, SuS-Sportchef.

Vor Bartsch hatte Franken schon acht Spieler vorgestellt. Torhüter Niclas Baldus, Stürmer Thuto Schneider (beide Rot-Weiß Oberhausen II) und Niko Lazar (Arminia Klosterhardt U19) waren die ersten Verpflichtungen. Es folgten weitere.

Zum Oberhausener Bezirksligisten wechselt zum 1. Juli auch der flexible Außenbahnspieler Akbar Soule. Er kommt von der SG Schönebeck an die Schleuse. Merlin Sabanov kommt ebenfalls aus Essen, von der SG Altenessen, nach Oberhausen.

Auch Justin Wunder wird zur kommenden Saison für SuS 21 Oberhausen auflaufen. Er kommt vom Landesligsten Sterkrade-Nord an die Schleuse. Zuvor spielte er beim VfB Bottrop und in der Saison 2017/2018 mit Arminia Klosterhardt in der A-Jugend Bundesliga.

Mit Jonas Florczak wechselt der aktuelle Kapitän der Reservemannschaft von Rot-Weiß Oberhausen zum SuS 21.

Über den Transfer des RWO-II-Kapitäns freute sich Franken besonders: "Jonas hat mich in unseren Gesprächen begeistert, er ist sehr klar im Kopf und weiß genau, was für ihn am besten ist. Für sein Alter spielt er sehr reif und wird uns auf dem Feld mit seiner Art guttun."

Bleibt abzuwarten, was für SuS 21 Oberhausen mit den vielen Zugängen in der kommenden Saison drin sein wird. Die Mannschaft wird wohl wieder einen ordentlichen einstelligen Tabellenplatz anpeilen.