SuS 21 Oberhausen hat nach bisher drei bekanntgegebenen Transfers fünf weitere Zugänge für die Saison 2024/2025 vorgestellt.

Nach Torhüter Niclas Baldus, Stürmer Thuto Schneider (beide Rot-Weiß Oberhausen II) und Niko Lazar (Arminia Klosterhardt U19) stellte SuS 21 Oberhausen fünf weitere Neue für die Saison 2024/2025 vor.

Zum Oberhausener Bezirksligisten wechselt auch der flexible Außenbahnspieler Akbar Soule. Er kommt von der SG Schönebeck an die Schleuse.

"Akbar kenne ich natürlich aus meiner Schönebecker Zeit sehr gut und ich freue mich sehr, dass er bei uns an der Schleuse seinen nächsten Schritt gehen möchte. Akbar ist ein ganz feiner Kerl und immer Top motiviert, wir werden definitiv unseren Spaß an ihm haben", sagt André Franken, SuS-21-Sportchef.

Merlin Sabanov kommt ebenfalls aus Essen, von der SG Altenessen, nach Oberhausen. Der Torhüter verbrachte seine Jugendzeit unter anderem beim DSC Wanne-Eickel. "Ich durfte Merlin in meiner Zeit bei ESG trainieren und bin froh, dass er auf der Suche nach einer neuen Herausforderung war. Merlin ist ein ehrgeiziger Torhüter, der gerne Verantwortung übernimmt und charakterlich perfekt an die Schleuse passt", sagt Franken.

Mit Jonas Florczak wechselt der aktuelle Kapitän der Reservemannschaft von Rot-Weiß Oberhausen zum SuS 21. Franken: "Jonas hat mich in unseren Gesprächen begeistert, er ist sehr klar im Kopf und weiß genau, was für ihn am besten ist. Für sein Alter spielt er sehr reif und wird uns auf dem Feld mit seiner Art gut tun."

Auch Justin Wunder wird zur kommenden Saison für SuS 21 Oberhausen auflaufen. Er kommt vom Landesligsten Sterkrade-Nord an die Schleuse. Zuvor spielte er beim VfB Bottrop und in der Saison 2017/2018 mit Arminia Klosterhardt in der A-Jugend Bundesliga.

Franken: "Ich habe die ganze Saison immer wieder lockere Gespräche mit Justin gehabt, aber ehrlicherweise nie gedacht, dass er uns seine Zusage gibt. Umso glücklicher bin ich natürlich, dass er sich nun doch für uns entschieden hat. Justin bringt eine brutale Qualität mit und wird uns in der neuen Saison viel Vergnügen bereiten."