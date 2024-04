SuS 21 Oberhausen plant fleißig die neue Saison und hat bereits drei Zugänge für die Serie 2024/2025 präsentiert.

Sechs Spieltage vor Schluss und mit 30 Punkten auf dem Konto liegt SuS 21 Oberhausen in der Bezirksliga Gruppe 5 am Niederrhein auf einem sicheren Mittelfeldplatz - weder nach oben noch nach unten geht noch viel.

So kann Sportchef Andre Franken in Ruhe die neue Saison planen. Und das tut er auch. Die Oberhausener präsentierten in den letzten Tagen drei Zugänge.

Torhüter Niclas Baldus wechselt von der Zweitvertretung des Regionalligisten Rot-Weiß Oberhausen an die Schleuse zum SuS. Baldus spielte in seiner Jugend für FC Schalke 04, Rot-Weiss Essen und RWO. "Niclas ist nicht nur ein richtig starker Torhüter, der Bock auf unser Projekt hat, sondern auch ein richtig feiner Kerl. Wir freuen uns, dass er zugesagt hat", sagt Franken.

Mit Thuto Schneider kommt ein Spieler zum SuS 21, den Baldus gut kennt. Denn Schneider geht aktuell für RWO II auf Torejagd und wird auch in Zukunft Baldus' Teamkollege bleiben. Stürmer Schneider, der in der laufenden Saison 13 Mal knipste, kann auch auf den Flügeln eingesetzt werden.

Franken: "Mit Thuto haben wir einen richtig sympathischen und begehrten Offensivspieler verpflichten können, der auch einige Angebote von anderen Teams hatte. Um so glücklicher macht es mich, dass er sich für uns entschieden hat."

Noch ohne die Zugänge für die kommende Saison geht es für SuS 21 Oberhausen am kommenden Sonntag - 14. April, 15.15 Uhr - gegen Fortuna Bottrop weiter.

Der dritte Neue im Bunde ist Niko Lazar. Und: Auch Lazar kommt von RWO II an die Schleuse.

"Niko ist ein gut ausgebildeter Innenverteidiger, der unserer Abwehr in Zukunft mehr Stabilität bringen wird. Niko hat unter anderem in der A-Jugend bei Arminia Klosterhardt in der Niederrheinliga gespielt und wird nach seinem ersten Senioren-Jahr bei RWO nun zur Schleuse wechseln. Niko ist ein super netter Kerl, der aber auf dem Platz sehr laut ist und unserem Spiel mit seiner Art sehr gut tun wird", erklärt Franken.