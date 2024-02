Landesliga/Bezirksliga: SFN siegt im Spitzenspiel - Remis' in Essen- und Oberhausen-Derbys

Am Niederrhein starten an diesem Wochenende die Restrunden von der Ober- bis zur Kreisliga. Am Samstag machten die ersten Mannschaften den Anfang.

Zwei Spiele und 1000 Zuschauer: Für eine Landesliga-Staffel kann sich diese beachtliche Zahl sehen lassen.

534 zahlende Kiebitze kamen zum Topspiel der Landesliga Staffel 2 zwischen Blau-Weiß Dingden und Sportfreunde Niederwenigern - ein Topspiel! Am Ouahaalou entschied die Partie für die Gäste aus Hattingen mit einem Treffer in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit.

Der Lohn für SFN: Mit einem Sieg im Nachholspiel könnten die Hattinger an Dingden vorbeiziehen und Platz eins übernehmen. Nach dem Sieg im Gipfeltreffen beträgt der Rückstand auf Dingden nur einen Zähler - bei einer Partie in der Hinterhand.

500 Amateurfußball-Fans waren derweil beim Derby zwischen dem 1. FC Lintfort und SV Scherpenberg auf der Sportanlage am Volkspark. Und die Besucher sahen einen 2:1-Sieg der Lintforter. Florian Ortstadt (2.) und Gabriel Derikx (5.) brachten die Hausherren in Front, Ömer Akbel (8.) verkürzte auf 1:2. Am Ende sollte es sich herausstellen, dass das Endergebnis nach gerade einmal acht Minuten feststand.

In der Bezirksliga Staffel 5 am Niederrhein ging es schon am Freitag, 16. Februar, wieder um Punkte. Vor 300 Zuschauern trennten sich SC 1920 Oberhausen und SuS 21 Oberhausen im Lokalduell 2:2-Remis.

Niklas Balsliemke (13., 22.) brachte den Aufsteiger SuS 21 schnell in Führung, bevor Jason Tylor Romagnoli (72.) und Deniz Batman (76.) für das Team von Trainer Thorsten Möllmann ausgeglichen.

Derweil gewann Rhenania Bottrop vor gerade einmal 46 Zuschauern, wenn wir schon einmal bei den Besucherzahlen bleiben, mit 3:1 gegen TuB Bocholt und übernahm Rang zwei.

In der Bezirksliga Staffel 6 am Niederrhein kamen am Freitag 110 Besucher zur Haedekampstraße um das Essener Derby zwischen der Turngemeinde Essen-West und SuS Haarzopf zu verfolgen. Mathias Lierhaus (5.) traf für Haarzopf, Can Funke (35.) glich für die Tgd. aus, Jamal Daniel Werner (45.) konnte die Gäste wieder in Führung bringen, bevor Özgür Akcapinar (83.) für die 2:2-Punkteteilung sorgte.