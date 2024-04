Der Spielclub 1920 Oberhausen droht der Gang in die Kreisliga A. Sechs Spiele vor Schluss gibt es noch einmal einen Trainerwechsel.

Sechs Spieltage vor Schluss in der Bezirksliga Gruppe 5 am Niederrhein belegt der Spielclub 1920 Oberhausen einen Abstiegsplatz. Und die "Spielclubber" haben ein Spiel mehr als der MTV Union Hamborn, der den ersten Nicht-Abstiegsplatz belegt und drei Punkte vor dem SC liegt, absolviert.

Jetzt ziehen die Oberhausener den letzten Joker. Nach dem Aus von Murat Celebi als Trainer kehrte Vereinspräsident und Trainer-Ikone Thorsten Möllmann zurück. Er sollte den SC 1920 wieder auf Kurs bringen.

Möllmann betonte: "Jetzt gilt es alle Kräfte zu bündeln, aus erster und zweiter Mannschaft ein Top-Team des SC 1920 zu machen, um alles für den Klassenerhalt zu tun. Denn ein Abstieg wäre eine Katastrophe. Dieser würde uns um zehn Schritte nach hinten werfen."

Doch auch unter Möllmann wurde die Bilanz nicht besser - im Gegenteil. Der Kultcoach zog nun die Konsequenzen und trat mit sofortiger Wirkung zurück. Deniz Batman übernimmt im Saisonendspurt als Spielertrainer.

"Thorsten möchte der Mannschaft im Kampf um den Klassenerhalt schlicht und einfach einen neuen Impuls geben und möchte sich daher nach zuletzt eher schwachen Ergebnissen nicht nachsagen lassen, nicht alles versucht zu haben. Wir sind aber nach wie vor gemeinsam sehr guter Dinge unser aller Ziel zu erreichen und werden dafür in den letzten Spielen alles investieren. Machen wir nun unsere Hausaufgaben, bleiben wir in der Liga", heißt es von Seiten des 1920-Vorstandes.

Für neuen Schwung soll nun Batman sorgen. Unterstützt wird er dabei von den Mitspielern David Möllmann, Sascha Möllmann und Ümit Ertural. Ergänzt wird das Trainerteam durch Ralf Boden

Batman, der am Sonntag (21. April, 15.15 Uhr) gegen Rheinland Hamborn seinen Einstand feiern wird, gibt sich kämpferisch: "Sechs Endspiele warten nun auf unsere Jungs, in denen wir zeigen müssen, was den Spielclub ausmacht, um am Ende auch in der neuen Saison Bezirksliga-Fußball erleben zu können."