Bevor es in einer Woche zum Topspiel des Ersten gegen den Zweiten kommt, feierten Rhenania Bottrop und der SC 20 Oberhausen Siege in der Bezirksliga Niederrhein 5.

Der Start für Hans-Günter Bruns bei SW Alstaden in der Bezirksliga Niederrhein 5 war nicht einfach. Er fand ein Team vor, das aus seiner Sicht zu viele Testpartien absolviert hatte und zu wenig auf dem Trainingsplatz stand.

Daher gab es in den ersten Partien ausnahmslos Niederlagen. Jetzt hat Bruns mit einer Elf endlich den ersten Erfolg feiern können. Nach drei Niederlagen zum Start mit 15 Gegentoren gab es gegen das bisher noch sieglose Team vom RSV Praest einen 4:1-Erfolg.

Bruns, der mit einem Minikader mit nur 14 Feldspielern auskommen musste und einen Notsturm aufbot, erklärte gegenüber der WAZ: „Das klappte schon gut, auch wenn natürlich noch einiges nicht so funktionierte, wie wir es uns vorstellen. Die Punkte geben dem Team aber wieder Selbstvertrauen."

Alstaden kletterte durch den ersten Dreier auf Rang 15. Deutlich weiter oben steht der SC 20 Oberhausen, der in der letzten Saison erst sehr spät den Klassenerhalt feiern konnte. Nach vier Spieltagen in der neuen Saison steht die Mannschaft von Trainer Bilal Fezzani ungeschlagen auf dem zweiten Platz.

Am Wochenende gab es einen 5:3-Erfolg gegen die DJK Arminia Lirich. Bester Mann auf dem Platz war Deniz Batman, der drei Treffer erzielen konnte. Fezzani sagte zur WAZ: "Großer Respekt an Lirich, die uns hier mit vollem Einsatz alles abverlangt haben. Aber unter dem Strich war es keine gute Leistung von uns, letztlich haben wir nur durch die individuelle Klasse in einigen Aktionen gewonnen.“

Spitzenreiter ist weiterhin Rhenania Bottrop - das 6:1 gegen TV Voerde war der vierte Sieg im vierten Spiel. Und das bei einem Torverhältnis von 21:4. Da kommt eine Menge Arbeit auf den Zweiten SC 20 Oberhausen zu, wenn in einer Woche das Topspiel Erster gegen Zweiter bevorsteht. Am Sonntag (15. September, 15:30 Uhr) erwartet Rhenania Bottrop den SC 20 zum Topspiel.