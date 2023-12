Beim Spielclub 1920 Oberhausen gibt es kurz vor Weihnachten noch einmal eine personelle Veränderung. Thorsten Möllmann kehrt auf den Trainerstuhl zurück.

Der SC 1920 Oberhausen wartet seit dem 7. Spieltag auf einen Sieg. Und trotzdem: Noch steht der Spielclub mit zwölf Punkten aus 15 Spielen über dem Strich der Bezirksliga Gruppe 5 am Niederrhein.

Am vergangenen Wochenende folgte eine 1:3-Pleite gegen die Spitzenmannschaft des VfB Bottrop. Das war dann zu viel des Guten für die Verantwortlichen an der Mellinghofer Straße. Trainer Murat Cebeci wurde von seinen Aufgaben entbunden.

"Der SC 20 und der bisherige Cheftrainer Murat Cebeci haben sich im beidseitigen Einvernehmen dazu entschieden getrennte Wege zu gehen. Die sportliche Talfahrt der letzten Wochen zwingen den Verein zum Handeln. Und auch Murat selbst ist der Meinung, dass frischer Wind in die Mannschaft herein muss", heißt es in einer Facebook-Mitteilung des Bezirksligisten aus Oberhausen.

Cebeci hatte vieles ausprobiert und war mit viel Engagement und Leidenschaft dabei. Doch irgendwie konnte er das Feuer in der Mannschaft um Ex-Profi Ümit Ertural nicht entfachen. Das soll nun kein geringerer als Thorsten Möllmann, Präsident des Verein und Trainer-Ikone im Oberhausener Amateurfußball, bewerkstelligen.

"Mal schauen, ob ein neuer Trainer kommt. Wenn es beim Möllmann am Sonntag wieder kitzelt, dann bleibt er auch. Die Mannschaft muss jetzt volle Pulle brennen. Wir brauchen diesen Sieg im Kampf um den Klassenerhalt. Ich bin auf jeden Fall wieder topfit und habe Bock auf das Spiel gegen Hamborn", sagt Thorsten Möllmann gegenüber RevierSport. Er ergänzt mit einem Augenzwinkern: "Wenn wir verlieren, dann sollen sie mich als Trainer wieder entlassen."

"Murat hat jeden Tag mit Herz und Leidenschaft für den Erfolg gearbeitet und dafür sind wir ihm auch sehr dankbar. Aber nun ist es an der Zeit neues Leben in die Mannschaft zu holen. Gerade vor dem Jahresabschluss und dem so wichtigen Sechs-Punkte-Spiel am Samstag gegen den MTV Union Hamborn. Hier zählen nur drei Punkte! Bei diesem wichtigen Spiel am Samstag wird Präsident Thorsten Möllmann die Mannschaft betreuen. Danach wird der Vorstand die Winterpause nutzen und sich mit möglichen Nachfolgern beschäftigen", teilt der SC-1920-Oberhausen-Vorstand mit.

Der SC 1920 hat bis dato drei Siege und drei Unentschieden eingefahren. Neun Begegnungen wurden verloren. Das neue Jahr 2024 startet für den Möllmann-Klub mit einem Oberhausener Derby gegen Aufsteiger SuS 21. Das Spiel findet dann am 18. Februar an. Genug Zeit, damit der noch unbekannte neue SC-Cheftrainer die Mannschaft vernünftig auf die Restrunde vorbereitet.