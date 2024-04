Vincent Wagner, Trainer der Reserve der TSG Hoffenheim, schaut sich auf der Suche nach Verstärkungen gerne im Ruhrgebiet um. So auch in Erkenschwick.

Die Spielvereinigung Erkenschwick spielt eine gute Oberliga-Westfalen-Saison. Am Wochenende siegten die "Schwicker" mit 4:1 gegen TuS Ennepetal und dürfen weiter von der Regionalliga träumen.

Einmal mehr gehörte Ayoube Amaimouni-Echghouyab zu den besten Erkenschwickern. Auch gegen Ennepetal konnte sich der 19-Jährige zweimal in die Torschützenliste eintragen. Es waren seine Saisontreffer 16 und 17 - und das in 27 Einsätzen.

Dass der Rechtsaußen in dieser Spielzeit so stark abliefert, ist natürlich auch den Scouts anderer Klubs nicht verborgen geblieben. Wie RevierSport erfuhr, ist Amaimouni-Echghouyab in das Visier der TSG Hoffenheim geraten. Eine Unterschrift soll kurz bevorstehen. Der pfeilschnelle Offensivspieler wurde sogar vor wenigen Wochen von TSG-U23-Trainer Vincent Wagner persönlich unter die Lupe genommen. Amaimouni-Echghouyab überzeugte.

Wagner kennt den Spieler schon aus gemeinsamen Zeiten bei Rot-Weiss Essen. Denn Amaimouni-Echghouyab durchlief von der U13- bis zur U17-Mannschaft das Essener Nachwuchsleistungszentrum. Von 2021 bis 2023 spielte er dann bei Arminia Bielefeld, bevor im Sommer 2023 der Wechsel zur Spielvereinigung Erkenschwick folgte.

Amaimouni-Echghouyab würde in Hoffenheim mit Ahmed Etri, dessen Dienste sich die TSG schon sicherte, auf einen weiteren ehemaligen Essener treffen.

Wo Etri und Amaimouni-Echghouyab mit der Hoffenheimer Mannschaft von Vincent Wagner in der kommenden Spielzeit spielen werden, steht noch nicht fest. Drei Spieltage vor dem Saisonende liegt der TSG-Nachwuchs nur zwei Punkte hinter Tabellenführer Stuttgarter Kickers zurück und darf sich immer noch berechtigte Hoffnungen auf den Sprung in die 3. Liga machen.

Und dann könnte es für Wagner, Etri und Amaimouni-Echghouyab zu einem Wiedersehen mit Rot-Weiss Essen kommen - falls RWE nicht aufsteigen sollte. Denn aktuell befinden sich die Essener ja bekanntlich im Aufstiegsrennen zur 2. Bundesliga.