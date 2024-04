Rot Weiss Ahlen kann eigentlich nur noch ein sportliches Wunder helfen. Alle Zeichen stehen aktuell auf einen Abstieg aus der Regionalliga West.

Drei Spieltage vor dem Saisonende steht Rot Weiss Ahlen auf dem letzten Tabellenplatz in der Regionalliga West. Fünf Punkte beträgt der Rückstand auf das rettende Ufer.

Für die Mannschaft von Trainer Björn Joppe geht es nach Wuppertal, gegen die U23 von Mönchengladbach und nach Gelsenkirchen, wo dann am letzten Spieltag die U23 des FC Schalke 04 wartet. "Wir werden bis zum Ende alles versuchen. Aber wir wissen natürlich auch um unsere Lage. Wir benötigen schon drei Siege und müssen noch auch die Konkurrenz schauen. Wir können alles tun, ob es dann reicht, liegt nicht mehr in unserer Hand", sagt Orhan Özkara.

Der Sportchef der Ahlener hat die Planungen für die neue Saison längst aufgenommen. Ob Klassenerhalt oder Abstieg: Einen großen Umbruch soll es bei RWA nicht geben. "Das Gros der Mannschaft soll bestehen bleiben. Wir führen aktuell sehr viele Gespräche. Aber klar ist auch, dass nicht alle Spieler, die wir gerne halten möchten, auch zu halten sind", betont Özkara.

Akteure wie Erik Lanfer, Celal Aydogan, Oktay Dal, Derricke Kyere oder Pedro Cejas haben sich durch gute Leistungen in die Notizbücher anderer Klubs gespielt. "Wir haben im vergangenen Sommer durchaus gute Jungs verpflichtet. Leider spiegeln sich unsere Leistungen aber nicht in positiven Ergebnissen wider. Wenn wir es aber schaffen, viele Jungs weiter an den Verein zu binden, bin ich zuversichtlich, dass wir in der neuen Saison erfolgreicher sein werden", sagt Özkara.

Sollte es am Ende in die Oberliga Westfalen gehen, dann ist das Ziel klar formuliert. Ahlen will dann einen der beiden Aufstiegsplätze belegen. Özkara betont: "Wenn wir absteigen, dann peilen wir den sofortigen Wiederaufstieg an!"

Und dieses Ziel soll dann auch mit der aktuellen sportlichen Führung um Trainer Joppe und Manager Özkara angegangen werden. Joppe besitzt einen Vertrag bis zum 30. Juni 2026, Özkara ist bis zum Sommer 2025 an den Verein gebunden.