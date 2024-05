Das Wersestadion in Ahlen.

Rot Weiss Ahlen ist aus der Regionalliga West abgestiegen und wird in der Saison 2024/2025 in der Oberliga Westfalen an den Start gehen.

Erst am Wochenende unterlag Rot Weiss Ahlen im vorerst letzten Regionalliga-Heimspiel mit 2:3 der U23-Mannschaft des Bundesligisten Borussia Mönchengladbach. Der Abstieg in die Oberliga Westfalen ist besiegelt. Die Kaderplanung läuft auf Hochtouren. Am Sonntag, 12. Mai 2024, gaben die Ahlener die nächste Verpflichtung bekannt. Der 22-jährige Innenverteidiger Denzel Tawiah kommt an die Werse. Der gebürtige Düsseldorfer wechselt vom niederrheinischen Oberligisten Sportfreunde Hamborn 07 zum Regionalliga-West-Absteiger und erhält in Ahlen einen Zweijahresvertrag bis zum 30. Juni 2026. "Denzel bringt eine solide Ausbildung und interessante Fähigkeiten mit. Wir sind überzeugt, dass er sich gut ins Team einfügen wird und eine Bereicherung für unsere Defensive sein kann", freut sich RWA-Trainer Björn Joppe, der auch nach dem Abstieg bleibt und den Wiederaufstieg anpeilen wird. Tawiah, der seine fußballerische Ausbildung in der Jugend von Borussia Mönchengladbach, Fortuna Düsseldorf, Bayer 04 Leverkusen und Rot-Weiß Oberhausen genoss, kam in dieser Saison noch gar nicht zum Einsatz. Er spielt auch erst offiziell seit dem 2. April für Hamborn. Umso mehr freut sich der 1,92 Meter große Abwehrspieler auf den Neuanfang ab dem 1. Juli in Ahlen. "Der Wechsel zu Rot Weiss Ahlen ist für mich eine Möglichkeit, mich weiterzuentwickeln und mein Bestes für das Team & die Fans im Verein zu geben", sagt Tawiah. Vor dem Abwehrspieler aus Hamborn gaben die Ahlener schon die Verpflichtung von Fabian Holthaus (Rot-Weiß Oberhausen) und Mike Pihl (Lüner SV) bekannt. Über Pihls Rückkehr an die Werse freute sich Coach Joppe besonders. Er meinte: "Seine Erfahrung und seine Fähigkeiten werden einen wichtigen Beitrag zur Stabilität unserer Mannschaft leisten. Mike kennt den Verein gut und bringt eine wertvolle Perspektive mit, die uns helfen wird, unsere Ziele zu erreichen. Seine Rückkehr ist ein wichtiger Schritt für uns auf unserem Weg zum Erfolg."

