Der 1. FC Magdeburg plant nach dem geglückten Klassenerhalt in der 2. Bundesliga die nächste Saison im Unterhaus.

Beim Zweitligisten 1. FC Magdeburg steht der Abgang von mindestens zwei Spielern bevor. Laut eines Berichts der "Volksstimme" werden Abwehrspieler Jamie Lawrence und Stürmer Luc Castaignos den Klub verlassen.

Lawrence war vom FC Bayern München nur ausgeliehen, der Vertrag des verletzungsanfälligen Castaignos läuft aus. Offiziell werden die beiden Abgänge und womöglich noch weitere am Mittwochabend vom FCM auf einem Grillfest mit Fans verkündet.

Auf der Zugangsseite tut sich ebenfalls etwas. Magdeburg ist an einer Verpflichtung von Luca Sirch vom Regionalligisten 1. FC Lok Leipzig interessiert. Der flexibel einsetzbare 24-Jährige schoss in der laufenden Saison zwölf Tore und bereitete fünf weitere vor. Sirch kann sowohl im zentralen Mittelfeld als auch in der Innenverteidigung eingesetzt werden.

Die "Leipziger Volkszeitung" berichtet, dass neben dem FCM auch der SC Paderborn und die SV Elversberg Sirch verpflichten möchten. Zwischen Magdeburg und der Spielerseite gab es bereits eine Kontaktaufnahme.

1. FC Magdeburg: Michel wohl fix, Futkeu könnte kommen

Nach RevierSport-Informationen steht der FCM auch kurz vor der Verpflichtung eines Spielers aus dem Ruhrgebiet. Im Visier: Falko Michel.

Der 23-jährige Offensivspieler absolvierte in der laufenden Drittliga-Saison 30 Spiele und erzielte drei Treffer, zwei weitere Tore bereitete er vor. Michel kam im Sommer 2022 vom VfB Stuttgart II zur U23 des BVB. Zuvor wurde er im Nachwuchsleistungszentrum des SC Freiburg ausgebildet.

Zudem soll Magdeburg nach unseren Infos auch stark an Noel Futkeu (Eintracht Frankfurt II) interessiert sein. Der 21-Jährige, der in dieser Saison an 24 Toren der Eintracht-Reserve beteiligt war, soll ausgeliehen werden. Und hier kommt dann Magdeburg ins Spiel.

Dieser Wechsel würde durchaus Sinn machen. Denn einst entdeckte der heutige FCM-Trainer Christian Titz - RevierSport berichtete aus dem Spanien-Trainingslager über den damals 17-jährigen Futkeu - den pfeilschnellen Flügelspieler bei Rot-Weiss Essen, bevor Futkeu später weiter von Christian Neidhart und schließlich ETB-Trainer Damian Apfeld geformt und zum Stürmer umfunktioniert wurde - bis er schließlich in Frankfurt landete. wozi mit dpa