Die Kaderplanungen der Profi-Mannschaften haben längst begonnen. So auch in der 3. Liga beim TSV 1860 München und dem FC Erzgebirge Aue.

Lange hatte der FC Erzgebirge Aue sich um eine Weiterbeschäftigung von Tim Danhof bemüht. Doch der Leistungsträger wird die Veilchen verlassen. Den Rechtsverteidiger soll es zum SSV Jahn Regensburg ziehen.

Neben Danhof werden auch Korbinian Burger, Maximilian Thiel und Ramzi Ferjani Aue am Saisonende verlassen.

Derweil ist die Zukunft von Marco Schikora, Erik Majetschak, Tim Kips, Steffen Meuer und Max Uhlig, deren Verträge allesamt zum 30. Juni auslaufen, noch offen.

Laut der "Freien Presse" soll zumindest Schikora das selbe Ziel wie Danhof verfolgen und mit einem Wechsel in die 2. Bundesliga kokettieren. Wobei im Fall von Danhof der SSV Jahn natürlich noch längst nicht aufgestiegen ist.

TSV 1860 München: Mansour Ouro-Tagba könnte in die 2. Liga wechseln

Wie das Portal "dieblaue24" berichtet, stehen bei Aues Liga-Konkurrent TSV 1860 München gleich zehn Spieler auf dem Zettel, die die Löwen verlassen werden. Demnach sind das Phillipp Steinhart, Salzburg-Leihspieler Kilian Ludewig, Kaan Kurt, Niklas Tarnat, Manfred Starke, Albion Vrenezi , Eroll Zejnullahu , Bremen-Leihgabe Abdenego Nankishi, Devin Sür und Julius Schmid (Letztere beide ohne Einsatz).

Noch offen soll die Zukunft von Fabian Greilinger, Tim Rieder, Milos Cocic und Mansour Ouro-Tagba sein. Der Letztgenannte soll im Fokus von Zweitligisten sein.

SV Sandhausen: Aziz Alagi erhält einen Profivertrag

Der SV Sandhausen bindet mit Aziz Alagi (18) einen weiteren Spieler aus dem eigenen Nachwuchsleistungszentrum, dem Hardtwald-Campus. Der Linksverteidiger unterschrieb einen Zweijahresvertrag am Hardtwald.

"Aziz konnte sich mit tollen Leistungen in der U19 empfehlen und sich so den Profivertrag verdienen. Wir freuen uns auf einen motivierten und lauten Spieler. Es macht uns stolz, dank guter Arbeit des Hardtwald-Campus‘ ein weiteres Eigengewächs mit einem Profivertrag ausstatten zu können. Wir werden Aziz nun Schritt für Schritt an die erste Mannschaft heranführen, sodass er im Training dabei sein und auch mit ins Trainingslager reisen wird", sagt Sportdirektor Matthias Imhof.

In der laufenden Saison zählte Alagi, der dem jungen Jahrgang angehörte, zum Stammpersonal der Sandhäuser U19. Der Linksverteidiger verpasste nur drei Spiele und war eine wichtige Stütze in der A-Junioren Bundesliga. Nach 23 Pflichtspielen in der U19-Bundesliga sowie dem DFB-Pokal der Junioren schlagen ein Tor sowie sechs Vorlagen zu Buche.