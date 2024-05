Rot Weiss Ahlen: Nächste Unterschriften - neuer Spieler und Verstärkung für das Trainerteam

Rot Weiss Ahlen plant weiter fleißig die Saison 2024/2025. Neben neuen Spielern hat der Regionalliga-Absteiger auch das Funktionsteam verstärkt.

Vertragsverlängerung und Neuzugang im Trainerteam von Rot Weiss Ahlen: Torwarttrainer Sascha Alabrese hat seinen Vertrag verlängert und bleibt dem Trainerteam um Chefcoach Björn Joppe weiterhin treu.

"Mit seiner langjährigen Erfahrung und seinem Fachwissen wird er auch in Zukunft einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung unserer Torhüter leisten", freut sich Joppe.

Zusätzlich begrüßen die Ahlener Petrick Piontek als Neuzugang im Trainerteam. Piontek wird die Position des Videoanalysten übernehmen. In der vergangenen Saison führte er erfolgreich die U17 der Ahlener als Trainer in die Landesliga und konnte dort bereits frühzeitig den Klassenerhalt sichern.

"Petrick war in der Vergangenheit für Arminia Bielefeld als Videoanalyst tätig und verfügt über ein tiefgreifendes Verständnis für die Analyse von Spielgeschehen. Zudem kann er auf eine erfolgreiche Spielerkarriere zurückblicken, in der er Stationen wie den FC Gütersloh und Arminia Bielefeld durchlief", heißt es in einer Pressemitteilung der Ahlener.

Coach Joppe ergänzt: "Wir sind überzeugt davon, dass sowohl Sascha Alabrese als auch Petrick Piontek wertvolle Bereicherungen für unser Trainerteam sind und freuen uns auf die Zusammenarbeit in der kommenden Saison."

Rot Weiss Ahlen: Enes Sali erhält Vertrag für die Erste Mannschaft

Der 18-jährige Mittelfeldspieler Enes Sali erhält einen Vertrag für die zukünftige Ahlener Oberliga-Mannschaft. Er wechselte bereits im Sommer 2023 von der U19 der TSG Sprockhövel zum Werse-Nachwuchs und hat seit dem Winter 2023 bei der ersten Mannschaft mittrainiert. Nun hat er einen Vertrag für die nächsten zwei Jahre unterzeichnet und wird ab der kommenden Saison fest zum Oberliga-Team gehören.

"Enes' rasche Entwicklung seit seinem Wechsel zur U19 von Rot Weiss Ahlen im Sommer vergangenen Jahres hat uns beeindruckt. Seine Leistungen im Training und bei Spielen haben gezeigt, dass er das Potenzial hat, sich auf höherem Niveau zu beweisen", sagt Joppe.